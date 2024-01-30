В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова

В воскресенье, 4 февраля, в 15:00 команда музея-галереи "Заварка" приглашает гостей на обзорную экскурсию по дому Маштакова (6+).

Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Его изюминкой являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки.

Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях. Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек). На мероприятие требуется обязательная предварительная запись по телефону +7 (846) 202-32-17 или по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.