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Строительство Строительство и недвижимость

В Советском районе Самары снесут аварийный дом и построят многоэтажку

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым планируется снести многоквартирный аварийный дом в Советском районе Самары и на его месте возвести высотку. Документ подписан главой города Еленой Лапушкиной.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В соответствии с постановлением будет утверждена схема расположения земельного участка площадью 402 кв.м на ул. Советской Армии, 70, относящегося по категории к землям населенных пунктов, в пределах подзоны зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4.1).

"Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу; изъять расположенные в многоквартирном доме у правообладателей жилые помещения", — отмечается в документе.

Всего планируется изъять семь квартир, а также нежилое помещение общей площадью 138,7 кв.метров. Собственники будут извещены в течение 10 дней. Им возместят издержки и предоставят другое жилье. 

"Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при необходимости — оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проектов соглашений об изъятии, — отметили в мэрии. — Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 ЖК РФ собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании соглашений, заключенных главой Самары с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд".

 

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