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В Самаре объявили open call на участие в танцевальной лаборатории

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Третьяковка в Самаре совместно с художниками и кураторами объявляет open call на участие в танцевальной "Лаборатории Ритма" (16+), которая пройдет в дружественном пространстве "Гараж".

Зоны для парковки машин станут местом действия, сценой для участников лаборатории с уютным зрительным залом. По итогу четырех встреч проведут открытые показы, где участники лаборатории поделятся результатом коллективного взаимодействия через танцевальные практики.

Специально для лаборатории самарский музыкант Дмитрий Крылов, куратор цикла мероприятий "Звук" в галерее "Виктория", написал музыкальное сопровождение.

Куратор лаборатории - Ольга Бондаренко, танцхудожница, участница проектов в области современного танца, перформер, участница лабораторий современного танца в Самаре, Москве и Санкт-Петербурге: "Я люблю танец, люблю танцевать, искать танец, находить, проявлять танец, показывать, смотреть. Любовь должна быть деятельной, и сейчас деятельностью может стать предложение другим найти свой танец, размышляя на одну общую тему Ритма. Я много времени искала танец, который говорит о человеке, его теле, чувствах, но сейчас хочу поговорить о механизме, функции, машине. Танцевальная "Лаборатория Ритма" - это одновременно точка отсчета и пункт назначения".

Танцевальная "Лаборатория Ритма" стартует в рамках резидентской программы Третьяковки в Самаре. До открытия здания Фабрики-кухни музей апробирует форматы с привлечением сторонних площадок города.

Заявки принимают по ссылке до 7 февраля включительно. Для заявки на участие в лаборатории танцевальный опыт не требуется.

Лаборатория пройдет с 9 по 16 февраля. Открытые показы по ее результатам состоятся 17 и 18 февраля.

Мероприятия пройдут по адресу: ул. Некрасовская, 64. Участие бесплатное.

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