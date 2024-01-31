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В Самарском археологическом центре откроется выставка "Куликово поле. Поле ратной славы"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 февраля, в Самарском археологическом центре для посетителей откроется выставка "Куликово поле. Поле ратной славы". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Куликово поле — первое ратное поле России. 21 сентября 1380 года произошла битва между объединенными русскими войсками и ордынскими силами. Первая за долгое время победа воодушевила русский народ, стала толчком для дальнейшего объединения и противостояния вражеским силам, привела к окончательному освобождению от ига. По словам Л. Н. Гумилева "пошли на поле Куликово рати разрозненных княжеств, а вернулся единый русский народ…"

Выставочный проект расскажет о событиях, предшествующих сражению, политической и экономической ситуации на Руси и в Орде, жизни и деяниях князя Дмитрия Донского и героев, принявших участие в сражении.

Будут представлены находки с места сражения, наибольший интерес для посетителей представляет предметы вооружения и снаряжения.

Выставка содержит интерактивно-образовательное наполнение: игры и аудио-контент.

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