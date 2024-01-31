Tele2 снова лучшая среди мобильных операторов по версии Headhunter

Tele2, российский оператор мобильной связи, по итогам 2023 года занял первое место среди телеком-компаний в "Рейтинге работодателей России" по версии hh.ru. Tele2 также вошла в топ-5 лучших работодателей среди компаний численностью более 5000 человек. Высокая позиция в самом масштабном и авторитетном рейтинге страны вновь подтвердила репутацию оператора как сильного и привлекательного работодателя.
Tele2 четвертый год подряд лидирует среди мобильных операторов по версии престижного рейтинга HeadHunter. Оператор также вошел в пятерку лучших работодателей среди крупнейших российских компаний, поднявшись с девятого места на четвертое. В топ-5 попали "Альфа-Банк", ВТБ, "Аэрофлот" и "Яндекс".
Работодатели оценивались по трем показателям. Первый — эффективность деятельности HR-подразделений компании, при его расчетах изучались все аспекты работы с персоналом (20% от общего веса). Второй показатель — мнение действующих сотрудников (40%). Третьим критерием оценки компаний стало голосование внешних кандидатов в поиске работы (40%).
Рейтинг работодателей от HeadHunter — наиболее масштабный в стране по объему исследований и числа компаний, участвующих в нем. В 2023 году в рейтинге приняло участие 2266 компаний, 1497 стали финалистами, более 500 тысяч голосов было получено от соискателей в ходе голосования.
Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:
"Уже несколько лет подряд Tele2 сохраняет лидирующие позиции в телеком-отрасли. В этом году в том числе мы впервые вошли в топ-5 лучших работодателей, и, конечно, для нас это и гордость, и ответственность, и мотивация для дальнейшего развития. Вовлеченность команды, возможность реализовывать яркие проекты, приверженность к культуре и ценностям компании — все это обеспечивает устойчивость работы бизнеса и его результаты. Мы осознанно развиваем и укрепляем наш HR-бренд. Работаем с релевантной аудиторией, четко таргетируем наши сообщения, действуя на платформе честности и открытости для внешних соискателей. Приятно, что это не осталось незамеченным рынком".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)