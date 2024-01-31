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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 снова лучшая среди мобильных операторов по версии Headhunter

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, по итогам 2023 года занял первое место среди телеком-компаний в "Рейтинге работодателей России" по версии hh.ru. Tele2 также вошла в топ-5 лучших работодателей среди компаний численностью более 5000 человек. Высокая позиция в самом масштабном и авторитетном рейтинге страны вновь подтвердила репутацию оператора как сильного и привлекательного работодателя.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 четвертый год подряд лидирует среди мобильных операторов по версии престижного рейтинга HeadHunter. Оператор также вошел в пятерку лучших работодателей среди крупнейших российских компаний, поднявшись с девятого места на четвертое. В топ-5 попали "Альфа-Банк", ВТБ, "Аэрофлот" и "Яндекс".

Работодатели оценивались по трем показателям. Первый — эффективность деятельности HR-подразделений компании, при его расчетах изучались все аспекты работы с персоналом (20% от общего веса). Второй показатель — мнение действующих сотрудников (40%). Третьим критерием оценки компаний стало голосование внешних кандидатов в поиске работы (40%).

Рейтинг работодателей от HeadHunter — наиболее масштабный в стране по объему исследований и числа компаний, участвующих в нем. В 2023 году в рейтинге приняло участие 2266 компаний, 1497 стали финалистами, более 500 тысяч голосов было получено от соискателей в ходе голосования.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

"Уже несколько лет подряд Tele2 сохраняет лидирующие позиции в телеком-отрасли. В этом году в том числе мы впервые вошли в топ-5 лучших работодателей, и, конечно, для нас это и гордость, и ответственность, и мотивация для дальнейшего развития. Вовлеченность команды, возможность реализовывать яркие проекты, приверженность к культуре и ценностям компании — все это обеспечивает устойчивость работы бизнеса и его результаты. Мы осознанно развиваем и укрепляем наш HR-бренд. Работаем с релевантной аудиторией, четко таргетируем наши сообщения, действуя на платформе честности и открытости для внешних соискателей. Приятно, что это не осталось незамеченным рынком".

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