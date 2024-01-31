В Самаре выступит лауреат международных конкурсов, трубач Кирилл Солдатов

В субботу 3 февраля в 19:00 в Самарской филармонии и 4 февраля в 17:00 в Тольяттинской филармонии выступит трубач, лауреат международных конкурсов, обладатель премии президента РФ, гранта фонда "Русское исполнительское искусство, солист национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова Кирилл Солдатов.

Кирилл — музыкант необыкновенного дарования. "Такие, как этот парень, рождаются раз в сто лет", — сказал знаменитый американский трубач Уинтон Марсалис, услышав своего российского коллегу, когда Кириллу было всего 10 лет.

Игру Кирилла Солдатова отличают удивительная красота звука и невероятная виртуозность.

Также 1 февраля в 15:00 в Тольяттинской филармонии пройдет мастер-класс Кирилла Солдатова, на который организаторы приглашают учащихся, студентов и преподавателей учебных заведений искусств города. Вход на мастер-класс свободный, по предварительной регистрации.

Билеты доступны по Пушкинской карте.