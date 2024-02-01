В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации

2-4 февраля в поликлиниках Самарской области будут организованы профилактические мероприятия — дни семейного, женского и мужского здоровья.

Медицинские работники приглашают всех пройти диспансеризацию.

Уточнить подробную информацию о графике профилактических мероприятий можно в своей поликлинике по телефону или на официальном сайте учреждения.

Цель профилактического обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Диспансеризация помогает выявлять такие заболевания, как: болезни системы кровообращения; злокачественные новообразования; сахарный диабет; хронические заболевания органов дыхания; болезни органов пищеварения и др.

Ответственное отношение к своему здоровью включает прохождение диспансеризации, а также: сбалансированное питание; физическую активность; мониторинг основных показателей здоровья и своевременное обращение за медицинской помощью; соблюдение рекомендаций лечащего врача; иммунизацию в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.

Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше —ежегодно.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.