"Тольяттиазот" объявляет о начале грантового конкурса "Химия добра"

Стартовал седьмой этап программы реализации общественных инициатив "Химия добра", инициированного "Тольяттиазотом". К участию приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. Программа не предназначена для физических лиц. География проведения — Тольятти и Ставропольский район Самарской области. Заявочная кампания продлится до 30 апреля 2024 г.
Все поступившие инициативы будут проверены на соответствие формальным критериям и переданы на рассмотрение жюри. Членами комиссии станут представители АО "Тольяттиазот", администрации города, благотворительных и общественных организаций. Авторы лучших проектов получат соответствующие гранты на их реализацию в размере от 70 до 500 тыс. рублей.
Анкету, информацию о конкурсной процедуре и правилах участия можно найти на сайте АО "ТОАЗ": toaz.ru/social-responsibility/charity-and-support-of-the-region/good-chemistry/.
"Регион присутствия "Тольяттиазота" постоянно развивается. Являясь социально ориентированным предприятием, ТОАЗ поддерживает инициативы общественных организаций в различных сферах. Это и образование, и волонтерство, и культура, и спорт. Количество участников "Химии добра" растет год от года, а это значит, что конкурс востребован городским и областным сообществом", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Грантовый конкурс "Химия добра" проводится с 2019 года. Главная цель — поддержка социально значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона присутствия, а также развитие его социальной и культурной среды. За это время поддержку "Тольяттиазота" получили 72 проекта на сумму около 13 млн рублей.
В 2023 году на конкурс поступило почти 40 проектов, 11 из которых были реализованы. Гранты от компании получили спортивные, экологические и просветительские инициативы. Так, благодаря "Химии добра" в дошкольных учреждениях города были открыты инклюзивные площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны настольные игры по краеведению и экологии, открыты бесплатные клубы для скорочтения, проведены спортивные соревнования.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.