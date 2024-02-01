"Тольяттиазот" объявляет о начале грантового конкурса "Химия добра"

Стартовал седьмой этап программы реализации общественных инициатив "Химия добра", инициированного "Тольяттиазотом". К участию приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. Программа не предназначена для физических лиц. География проведения — Тольятти и Ставропольский район Самарской области. Заявочная кампания продлится до 30 апреля 2024 г.

Все поступившие инициативы будут проверены на соответствие формальным критериям и переданы на рассмотрение жюри. Членами комиссии станут представители АО "Тольяттиазот", администрации города, благотворительных и общественных организаций. Авторы лучших проектов получат соответствующие гранты на их реализацию в размере от 70 до 500 тыс. рублей.

Анкету, информацию о конкурсной процедуре и правилах участия можно найти на сайте АО "ТОАЗ": toaz.ru/social-responsibility/charity-and-support-of-the-region/good-chemistry/.

"Регион присутствия "Тольяттиазота" постоянно развивается. Являясь социально ориентированным предприятием, ТОАЗ поддерживает инициативы общественных организаций в различных сферах. Это и образование, и волонтерство, и культура, и спорт. Количество участников "Химии добра" растет год от года, а это значит, что конкурс востребован городским и областным сообществом", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Грантовый конкурс "Химия добра" проводится с 2019 года. Главная цель — поддержка социально значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона присутствия, а также развитие его социальной и культурной среды. За это время поддержку "Тольяттиазота" получили 72 проекта на сумму около 13 млн рублей.

В 2023 году на конкурс поступило почти 40 проектов, 11 из которых были реализованы. Гранты от компании получили спортивные, экологические и просветительские инициативы. Так, благодаря "Химии добра" в дошкольных учреждениях города были открыты инклюзивные площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны настольные игры по краеведению и экологии, открыты бесплатные клубы для скорочтения, проведены спортивные соревнования.