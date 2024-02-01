Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье"

До 17 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет (в двух возрастных категориях) приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката фестиваля "Театральное Приволжье".

Напомним, в Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые в марте 2024 года представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале пятого сезона фестиваля участвуют два творческих коллектива из Самарской области. В номинации "Лучший детский спектакль" представлять Самарскую область будет творческая мастерская "Юные гении" с Рок-ораторией "Воскресенье. Черный Январь". В номинации "Лучший молодежный спектакль" губернию представит театральная студия "Труппа "Отрадного" МБУК "Дворец культуры "Россия" городского округа Отрадный Самарской области, мюзикл "Алабин".

Конкурс афиш и плакатов в рамках "Театрального Приволжья" — добрая фестивальная традиция. Его цель — повысить интерес молодежи к фестивалю и к театральному искусству. Творческое соревнование направлено на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала. Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе.

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 17 февраля через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (вкладка "Конкурс афиш").

Победители Регионального этапа будут рекомендованы к участию в Окружном этапе конкурса, итоги которого будут подведены 27 марта, в День театра. Победители Окружного этапа конкурса получат дипломы и памятные подарки.