Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье"

До 17 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет (в двух возрастных категориях) приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката фестиваля "Театральное Приволжье".
Напомним, в Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые в марте 2024 года представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
В финале пятого сезона фестиваля участвуют два творческих коллектива из Самарской области. В номинации "Лучший детский спектакль" представлять Самарскую область будет творческая мастерская "Юные гении" с Рок-ораторией "Воскресенье. Черный Январь". В номинации "Лучший молодежный спектакль" губернию представит театральная студия "Труппа "Отрадного" МБУК "Дворец культуры "Россия" городского округа Отрадный Самарской области, мюзикл "Алабин".
Конкурс афиш и плакатов в рамках "Театрального Приволжья" — добрая фестивальная традиция. Его цель — повысить интерес молодежи к фестивалю и к театральному искусству. Творческое соревнование направлено на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала. Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе.
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 17 февраля через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (вкладка "Конкурс афиш").
Победители Регионального этапа будут рекомендованы к участию в Окружном этапе конкурса, итоги которого будут подведены 27 марта, в День театра. Победители Окружного этапа конкурса получат дипломы и памятные подарки.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.