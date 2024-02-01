Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал тенденции в бизнес-сегменте в прошлом году и наметил актуальные тренды на 2024. Технологии на основе больших данных стали более доступными, спрос на них среди малого и среднего бизнеса вырос в Самарской области в 3 раза. В то же время предприниматели по-прежнему не отказываются от контроля в ручном режиме.

По оценке оператора, большинство представителей малого и среднего бизнеса сосредоточились на следующих направлениях: росте продаж в онлайн-каналах, возвращении клиентов в офлайн, точной оценке эффективности продвижения и наборе линейных сотрудников. С середины 2023 году от спонтанных экспериментов с привлечением целевой аудитории, самарский бизнес теперь выбирает простые в использовании решения, где можно в пару кликов оценить результаты и внести изменения, при этом стоимость контакта с потенциальными клиентами не растет, не зависит от аукционов и активности конкурентов.

Специалисты Tele2 отмечают вновь актуальный тренд на привлечение клиентов в классические торговые точки, салоны и розничные магазины. Для этих целей ранее использовали зарубежные социальные сети и инструменты продвижения. После их ухода из России аудитория площадок постепенно снижается. Хорошей альтернативой в этой ситуации стали сервисы на основе аналитики больших данных. Так, число клиентов, использующих SMS-таргет Tele2, увеличилось в 3 раза. Сервис эффективен в сферах услуг, красоты и здоровья, розничных продажах и логистике. Инструмент работает на основе больших данных, настройки включают десятки параметров, искусственный интеллект подбирает оптимальную для рассылки аудиторию, что повышает продажи в среднем на 15% и увеличивает число посетителей в рознице. В то же время стоимость отправки SMS-сообщения зафиксирована, что помогает верно спланировать рекламный бюджет.

SMS-таргет также оказался эффективным инструментом для поиска разнорабочих, операторов машин, монтажников, грузчиков и квалифицированного линейного персонала на предприятия. Количество подключений HR-сервиса за год в регионе выросло вдвое. Самыми востребованными параметрами при настройке SMS-таргета для найма сотрудников стали место жительства, увлечения, уровень дохода и образования.

Внедрение технологий в сжатые сроки — еще один тренд на 2024 год. В условиях жесткой борьбы за клиентов между крупными федеральными компаниями и региональным бизнесом, решающим остается качество обслуживания. Количество клиентов обновленного сервиса КАТС в прошедшем году в Самарской области выросло в 1,2 раза. Интегрировать корпоративную АТС, организовать многоканальную телефонную сеть без затрат на оборудование и технических специалистов можно за одни сутки. Сервис позволяет хранить записи звонков для оценки качества работы сотрудников в "облаке" бессрочно и оценивать качество общения с помощью искусственного интеллекта.

Использование аналитики для принятия решений и оптимизации процессов — обязательный тренд в бизнес-сфере на ближайшие несколько лет. Компании, которые получают и анализируют данные о клиентах, потребностях, конкурентах и рынке в целом, работают более эффективно. В Самарской области спрос на продукты Big Data вырос в 2 раза. Сервис особенно востребованы в промышленной, градостроительной, транспортной и туристической сфере.

В то же время по-прежнему актуальны инструменты автоматизации. Технология помогает управлять удаленными устройствами, собирать данные по 20 параметрам без участия человека в режиме реального времени и контролировать местоположение устройств, а также дистанционно вносить изменения в настройки.

Сейчас для ведения бизнеса нужно учитывать множество факторов, владеть знаниями и современными технологиями. Сервисы Tele2 в 2023 году стали эффективной и доступной альтернативой продвижению в социальных сетях и интернете. Алгоритмы отлично справляются с рутинными процессами, помогают экономить время и решать трудоемкие задачи. Благодаря этому предприниматели могут больше внимания уделять своему делу, выделяться среди конкурентов и предлагать покупателям уникальные услуги, которые будут востребованы.