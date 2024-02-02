В Тольятти открылась выставка, посвященная военным действиям в Афганистане

1 февраля 2024 года в Тольяттинском краеведческом музее начала работать выставка, посвященная 35-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Она основана на уникальных фотографиях участника Афганской войны Анатолия Владимировича Тарасова, которые составляли знаменитую выставку "Лирика Афганистана", открытую в Тольятти в декабре 1992 года в экспериментальном музейно-выставочном комплексе — Профсоюзном творческо-производственном объединении Волжского автомобильного завода, располагавшемся в торговом центре "Русь".
Часть фотографий "Лирики Афганистана" после открытия выставки была передана на хранение в Тольяттинский краеведческий музей. Сегодня эти фотографии можно увидеть на открывшейся выставке.
На ней также представлены с личные вещи и документы погибших тольяттинцев, переданные в музей семьями воинов.
Выставка будет работать по 31 марта. Вход свободный.
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