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Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке экспорта и импорта промышленной продукции

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперт Новикомбанка стал участником семинара "Актуальные тенденции экспорта и импорта в условиях новой реальности" в Уфе, который организовала ТПП Башкортостана. Представитель опорного банка Госкорпорации Ростех представил обзор системы льготных займов для предприятий и на конкретных примерах показал, как реализуются инструменты господдержки в сфере внешнеторговой деятельности.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк предлагает промышленности разнообразные и доступные программы финансирования с использованием мер господдержки, среди которых одной из самых популярных является льготное кредитование. Как подчеркнул в своем выступлении начальник отдела взаимодействия с государственными органами Новикомбанка Алексей Грабаров, спрос на льготные кредиты растет высокими темпами благодаря основному преимуществу — существенному дисконту, в среднем 2/3, к рыночной ставке кредитования. За счет этого клиенты банка — предприятия высокотехнологичных отраслей — экономят ежегодно более 1 млрд рублей на процентных выплатах.

Также представитель опорного банка Госкорпорации Ростех остановился на особенностях использования мер господдержки внешнеторговой деятельности. Наиболее востребованными механизмами эксперт назвал 895-е и 191-е постановления Правительства РФ.

По правилам 895-го постановления предприятие-импортер заключает с уполномоченным банком кредитный договор по льготной ставке не выше 30% от действующей ключевой ставки плюс 3 пункта (в текущих условиях это 7,8% годовых). В рамках этой специальной программы предприятия не только привлекают финансирование, но и получают профессиональный сервис по сопровождению. Так, Новикомбанк после выдачи льготного кредита берет на себя подавляющую часть операционной работы, связанной с контролем соблюдения условий программы, предоставлением отчетности в Минпромторг России, проверкой параметров импортного контракта.

Целью 191-го постановления является льготное финансирование исполнения экспортных контрактов или создания производств, ориентированных на экспорт, как внутри страны, так и за рубежом. Данный механизм стал одним из первых в ряду программ льготного кредитования и неизменно пользуется спросом у промышленных предприятий.

"Сегодня актуальность применения мер господдержки при кредитовании промышленности еще более очевидна, чем раньше. В сложной экономической ситуации это наиболее доступный и удобный инструмент снижения стоимости проектов. Портфель льготного кредитования Новикомбанка включает сделки в рамках практически всех госпрограмм. При этом мы не ограничиваемся интеграцией механизма в схему финансирования, эксперты Новикомбанка сопровождают проект на каждом этапе, что помогает промышленным предприятиям успешно выполнять поставленные перед ними задачи", — заключил начальник отдела взаимодействия с государственными органами Департамента реализации мер господдержки Новикомбанка Алексей Грабаров.

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