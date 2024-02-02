10 февраля в Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Зимний Грушинский фестиваль пройдет 10 февраля в рамках Марафона авторской песни России 2023–2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Самарского областного Грушинского клуба.

Фото: Дмитрий Чадаев