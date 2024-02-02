10 февраля в Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль

Зимний Грушинский фестиваль пройдет 10 февраля в рамках Марафона авторской песни России 2023–2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Самарского областного Грушинского клуба.
Основной площадкой станет зал самарского Окружного дома офицеров, в котором Зимний Грушинский фестиваль проводился множество раз.
Гостями фестиваля в 2024 г. станут: Вадим Мищук, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Грушинское трио — Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев; Юлия Зиганшина, Марина Дмитриева, Ирина и Андрей Колесниковы, Юрий Карпов, Александра Панюшкина, дуэт "Близкие люди", детско-юношеские коллективы Самары.
Расписание главных концертов Зимнего Грушинского в "ОДО":
16:00 — концерт в двух отделения
— Детско-юношеский проект Грушинского фестиваля "Рука в руке"
— "Там у огня ожидают, представьте, меня…" 90-летию Юрия Визбора посвящается
19:30 — Гала-концерт "Сверим наши песни".
Билеты по ссылке.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!