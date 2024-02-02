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Музыка Культура

10 февраля в Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зимний Грушинский фестиваль пройдет 10 февраля в рамках Марафона авторской песни России 2023–2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Самарского областного Грушинского клуба.

Фото: Дмитрий Чадаев

Основной площадкой станет зал самарского Окружного дома офицеров, в котором Зимний Грушинский фестиваль проводился множество раз.

Гостями фестиваля в 2024 г. станут: Вадим Мищук, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Грушинское трио — Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев; Юлия Зиганшина, Марина Дмитриева, Ирина и Андрей Колесниковы, Юрий Карпов, Александра Панюшкина, дуэт "Близкие люди", детско-юношеские коллективы Самары.

Расписание главных концертов Зимнего Грушинского в "ОДО":

16:00 — концерт в двух отделения

— Детско-юношеский проект Грушинского фестиваля "Рука в руке"

— "Там у огня ожидают, представьте, меня…" 90-летию Юрия Визбора посвящается

19:30 — Гала-концерт "Сверим наши песни".

Билеты по ссылке.

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