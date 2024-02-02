Инновационные разработки самарских ученых в области медицины представили на выставке "Россия" в День здоровья

Сегодня на международной выставке–форуме "Россия" прошли мероприятия в рамках Дня здоровья. В деловой и образовательной программе приняла участие делегация Самарской области.
"Сегодня на Выставке практически в каждом павильоне будут представлены мероприятия, которые позволят узнать чуть больше о промышленности, нацеленной на обеспечение медицинской помощи продукцией. Будут и блоки вопросов, касающиеся научных разработок и социальной поддержки старшего поколения", — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, открывая День здоровья на выставке.
"Сегодня на выставке регионы представляют достижения в сфере здравоохранения, которые стали возможны благодаря национальному проекту "Здравоохранение", реализуемому по решению президента Владимира Владимировича Путина. И Самарской области есть чем гордиться. Активная работа по укреплению отрасли в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова.
Мы планомерно улучшаем медицинскую инфраструктуру: за последние годы возвели более 150 объектов, капитально отремонтировали 445 подразделений, около 15 000 единиц оборудования поставили в медучреждения, обновили автопарк скорой и неотложной медпомощи. Наши медицинские работники осваивают и внедряют в работу передовые методы диагностики и лечения, самарские ученые разрабатывают инновационные образовательные и прикладные продукты. В центре внимания — работа первичного звена здравоохранения, раннее выявление заболеваний и профилактика. Охват жителей Самарской области профилактическими медосмотрами и диспансеризацией увеличился на 11% — с 51,6% в 2019 году до 62,6% — в 2023 году. И мы усиливаем работу в этом направлении. В эти дни в поликлиниках региона проходят единые дни диспансеризации. Приглашаю всех принять участие в профилактических мероприятиях. Ответственное отношение к себе начинается со знания показателей своего здоровья и соблюдения простых, но эффективных правил здорового образа жизни", — отметил врио министра здравоохранения Армен Бенян.
Сегодня на стенде Самарской области посетителей встречали волонтеры-медики. Свои флагманские инновационные разработки в области телемедицины и эндопротезирования представил Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ.
Три варианта телемедицинских кейсов, в которых используется платформа дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента "Health Check-Up" — разработки Института инновационного развития СамГМУ.
Платформа позволяет в режиме реального времени автоматически собирать и передавать объективные данные с медицинских приборов (тонометр, глюкометр, цифровой фонендоскоп, пульсоксиметр, ЭКГ и др.) лечащему врачу для быстрого реагирования на малейшие изменения в показателях пациента и их контроля в режиме реального времени. В одном из кейсов представлен разработанный в ИИР СамГМУ фонендоскоп — медицинский диагностический прибор для аускультации (выслушивания) звуков, исходящих от сердца, сосудов, легких, бронхов, кишечника и других органов.
Телемедицинские кейсы и платформа Health Check-Up применяются в федеральном проекте "Персональные медицинские помощники" для мониторинга артериального давления у пациентов на территории ряда регионов России.
"Такая система должна быть во всех регионах, это большой вклад в нашу медицину. Радует, что такие проекты разрабатываются, экономия времени и человеческого ресурса решает многие вопросы", — делились впечатлениями гости стенда, которые могли пройти медицинскую проверку и задать вопросы специалистам об инновационных разработках.
На выставке также были представлены индивидуальные эндопротезы, которые изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациентов. Они выпускаются как серийно, так и индивидуально в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на площадке Центра серийного производства университета.
Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и поставляется в 12 стран мира. Высокотехнологичные разработки СамГМУ и возможности, которые они открывают для практического здравоохранения, лечения пациентов и обучения студентов, являются драйверами медицинского и образовательного туризма в СамГМУ и Самарскую область в целом.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас