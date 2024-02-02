Инновационные разработки самарских ученых в области медицины представили на выставке "Россия" в День здоровья

Сегодня на международной выставке–форуме "Россия" прошли мероприятия в рамках Дня здоровья. В деловой и образовательной программе приняла участие делегация Самарской области.

"Сегодня на Выставке практически в каждом павильоне будут представлены мероприятия, которые позволят узнать чуть больше о промышленности, нацеленной на обеспечение медицинской помощи продукцией. Будут и блоки вопросов, касающиеся научных разработок и социальной поддержки старшего поколения", — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, открывая День здоровья на выставке.

"Сегодня на выставке регионы представляют достижения в сфере здравоохранения, которые стали возможны благодаря национальному проекту "Здравоохранение", реализуемому по решению президента Владимира Владимировича Путина. И Самарской области есть чем гордиться. Активная работа по укреплению отрасли в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова.

Мы планомерно улучшаем медицинскую инфраструктуру: за последние годы возвели более 150 объектов, капитально отремонтировали 445 подразделений, около 15 000 единиц оборудования поставили в медучреждения, обновили автопарк скорой и неотложной медпомощи. Наши медицинские работники осваивают и внедряют в работу передовые методы диагностики и лечения, самарские ученые разрабатывают инновационные образовательные и прикладные продукты. В центре внимания — работа первичного звена здравоохранения, раннее выявление заболеваний и профилактика. Охват жителей Самарской области профилактическими медосмотрами и диспансеризацией увеличился на 11% — с 51,6% в 2019 году до 62,6% — в 2023 году. И мы усиливаем работу в этом направлении. В эти дни в поликлиниках региона проходят единые дни диспансеризации. Приглашаю всех принять участие в профилактических мероприятиях. Ответственное отношение к себе начинается со знания показателей своего здоровья и соблюдения простых, но эффективных правил здорового образа жизни", — отметил врио министра здравоохранения Армен Бенян.

Сегодня на стенде Самарской области посетителей встречали волонтеры-медики. Свои флагманские инновационные разработки в области телемедицины и эндопротезирования представил Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ.

Три варианта телемедицинских кейсов, в которых используется платформа дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента "Health Check-Up" — разработки Института инновационного развития СамГМУ.

Платформа позволяет в режиме реального времени автоматически собирать и передавать объективные данные с медицинских приборов (тонометр, глюкометр, цифровой фонендоскоп, пульсоксиметр, ЭКГ и др.) лечащему врачу для быстрого реагирования на малейшие изменения в показателях пациента и их контроля в режиме реального времени. В одном из кейсов представлен разработанный в ИИР СамГМУ фонендоскоп — медицинский диагностический прибор для аускультации (выслушивания) звуков, исходящих от сердца, сосудов, легких, бронхов, кишечника и других органов.

Телемедицинские кейсы и платформа Health Check-Up применяются в федеральном проекте "Персональные медицинские помощники" для мониторинга артериального давления у пациентов на территории ряда регионов России.

"Такая система должна быть во всех регионах, это большой вклад в нашу медицину. Радует, что такие проекты разрабатываются, экономия времени и человеческого ресурса решает многие вопросы", — делились впечатлениями гости стенда, которые могли пройти медицинскую проверку и задать вопросы специалистам об инновационных разработках.

На выставке также были представлены индивидуальные эндопротезы, которые изготавливаются с учетом анатомических особенностей пациентов. Они выпускаются как серийно, так и индивидуально в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на площадке Центра серийного производства университета.

Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и поставляется в 12 стран мира. Высокотехнологичные разработки СамГМУ и возможности, которые они открывают для практического здравоохранения, лечения пациентов и обучения студентов, являются драйверами медицинского и образовательного туризма в СамГМУ и Самарскую область в целом.