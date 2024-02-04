Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с терактом в Лисичанске Луганской Народной Республики.

"От имени жителей Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с варварской атакой на мирных граждан в городе Лисичанске. Жестокость украинских националистов не знает предела. Точечный обстрел жителей, пришедших в субботний день провести время с родными и близким, — это преступление, не имеющее никаких оправданий. Сердца самарцев — с теми, кто сегодня потерял своих родных, кто живет и трудится вблизи линии боевого соприкосновения, защищает нашу страну от нацизма. Скорбим вместе с близкими погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего восстановления. Самарская область готова оказать лисичанцам всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В субботу, 3 февраля, войска ВСУ ударили по Лисичанску. В числе объектов оказалась и городское кафе, совмещенное с пекарней, где на тот момент находились несколько десятков человек.

"В Лисичанске продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций. Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", - сообщает пресс-служба МЧС России.