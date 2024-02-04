Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с терактом в Лисичанске Луганской Народной Республики.
"От имени жителей Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с варварской атакой на мирных граждан в городе Лисичанске. Жестокость украинских националистов не знает предела. Точечный обстрел жителей, пришедших в субботний день провести время с родными и близким, — это преступление, не имеющее никаких оправданий. Сердца самарцев — с теми, кто сегодня потерял своих родных, кто живет и трудится вблизи линии боевого соприкосновения, защищает нашу страну от нацизма. Скорбим вместе с близкими погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего восстановления. Самарская область готова оказать лисичанцам всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В субботу, 3 февраля, войска ВСУ ударили по Лисичанску. В числе объектов оказалась и городское кафе, совмещенное с пекарней, где на тот момент находились несколько десятков человек.
"В Лисичанске продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций. Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", - сообщает пресс-служба МЧС России.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.