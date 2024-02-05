Самарец рассказал, как стал донором костного мозга

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с раком. В ней приняли участие заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова и донор костного мозга из Самары Алексей Гуньков.

Ольга Козлова рассказала волонтерам и гостям Штаба, что онкологические заболевания, занимают ведущее место среди причин смертности во всём мире. Поскольку предупредить-лучше, чем лечить, всем надо знать те факторы, которые могут привезти к онкологическому заболеванию, и сделать всё возможное, чтобы устранить эти факторы.

"Здоровье человека на 70% зависит от образа жизни, который он ведет. Избыточная масса тела, ожирение, гиподинамия, вредные привычки, занимают важное место среди факторов риска различных локализаций. В наших собственных руках — многие рычаги здоровья: физическая активность, рациональное питание, устранение таких вредных привычек, как курение и злоупотребление алкоголем. Регулярный диспансерный осмотр — это та мера, которой не нужно пренебрегать в любом возрасте. Наши собственные усилия и своевременная медицинская помощь — это гарантия продления успешной и полноценной жизни", — отметила Ольга Анатольевна.

Алексей Гуньков уже несколько лет является донором крови. Но однажды он решил помочь людям, больным раком, став донором костного мозга. Молодой человек записался в регистр доноров костного мозга и ждал совпадения генетического материала около пяти лет. Саму процедуру Алексею проводили в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Костный мозг самарца пересадили маме двоих детей из Уфы. Она старше Алексея, уже прошла лечение против рака, и ей требовалось восстановление после него. Правда, кому именно предназначался его костный мозг, Алексей узнал только через три года. По этическим соображениям донора и реципиента знакомят нечасто: "Для нас организовали встречу, мы поговорили, я рад, что помог ей, и у нее появился шанс на выздоровление".

По его словам, до и после процедуры он столкнулся с большим количеством мифов о донорстве костного мозга.

"Такие заблуждения происходят от того, что люди очень мало знают об этой теме. Нужно, чтобы в поликлиниках, на станциях переливания крови, в СМИ, соцсетях было бы больше информационных материалов о донорстве костного мозга. Тогда регистр доноров пополнялся бы быстрее", — считает Алексей.

Сам он никаких физических, психических или эмоциональных последствий не испытывал: говорит, что продолжает жить, работать, растить двоих детей, которые, кстати, родились уже после процедуры.