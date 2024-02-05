Самарец рассказал, как стал донором костного мозга

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с раком. В ней приняли участие заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова и донор костного мозга из Самары Алексей Гуньков.
Ольга Козлова рассказала волонтерам и гостям Штаба, что онкологические заболевания, занимают ведущее место среди причин смертности во всём мире. Поскольку предупредить-лучше, чем лечить, всем надо знать те факторы, которые могут привезти к онкологическому заболеванию, и сделать всё возможное, чтобы устранить эти факторы.
"Здоровье человека на 70% зависит от образа жизни, который он ведет. Избыточная масса тела, ожирение, гиподинамия, вредные привычки, занимают важное место среди факторов риска различных локализаций. В наших собственных руках — многие рычаги здоровья: физическая активность, рациональное питание, устранение таких вредных привычек, как курение и злоупотребление алкоголем. Регулярный диспансерный осмотр — это та мера, которой не нужно пренебрегать в любом возрасте. Наши собственные усилия и своевременная медицинская помощь — это гарантия продления успешной и полноценной жизни", — отметила Ольга Анатольевна.
Алексей Гуньков уже несколько лет является донором крови. Но однажды он решил помочь людям, больным раком, став донором костного мозга. Молодой человек записался в регистр доноров костного мозга и ждал совпадения генетического материала около пяти лет. Саму процедуру Алексею проводили в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Костный мозг самарца пересадили маме двоих детей из Уфы. Она старше Алексея, уже прошла лечение против рака, и ей требовалось восстановление после него. Правда, кому именно предназначался его костный мозг, Алексей узнал только через три года. По этическим соображениям донора и реципиента знакомят нечасто: "Для нас организовали встречу, мы поговорили, я рад, что помог ей, и у нее появился шанс на выздоровление".
По его словам, до и после процедуры он столкнулся с большим количеством мифов о донорстве костного мозга.
"Такие заблуждения происходят от того, что люди очень мало знают об этой теме. Нужно, чтобы в поликлиниках, на станциях переливания крови, в СМИ, соцсетях было бы больше информационных материалов о донорстве костного мозга. Тогда регистр доноров пополнялся бы быстрее", — считает Алексей.
Сам он никаких физических, психических или эмоциональных последствий не испытывал: говорит, что продолжает жить, работать, растить двоих детей, которые, кстати, родились уже после процедуры.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас