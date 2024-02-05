В Самарской области продолжается прием заявок на информационный проект "Добрые новости"

В рамках федерального информационного проекта "Добрые новости" в Самарской области продолжается заявочная кампания на конкурс социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости".
Информационный проект впервые проведели в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости инициативу Самарского региона поддержали федеральные партнеры для реализации по всей стране, и проект приобрел статус федерального.
Ежегодно растет количество заявок на конкурс. В 2023 г. было подано 720 заявок, аудитория тематических лекториев, проводимых в рамках проекта, составила более 46 тыс. человек, а итоговое мероприятие проекта — XII форум социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" — привлекло порядка 1500 участников.
"Это масштабный проект, который, действительно, стал федеральным, благодаря участию большого количества регионов России и вовлеченности федеральных партнеров, которые помогают его реализовывать. Безусловно, радует, что каждый год количество заявок растет, и появляются новые интересные направления в рамках проекта", — открыла заседание оргкомитета "Добрых новостей" 2024 г. Инна Жичкина, координатор федерального информационного проекта.
На заседании участники встречи обсудили положения конкурсов, проводимых в рамках проекта, и выдвинули свои предложения. Напомним, 2024 г. по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи, поэтому было предложено одну из номинаций посвятить семейной тематике, а также в фокус внимания взять тему краеведения и историю родного края.
Лучшие конкурсные работы в категории "Плакаты" предложено разместить на медиаэкранах на площади Славы в Самаре. "Все, что происходит у нас в стране, освещается в СМИ. А это значит, что каждый год работы разные. Наступивший год — Год семьи, безусловно, акцент будет сделан на этой теме", — отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.
Главной особенностью проекта 2024 г. станет акцент на трех основных темах: поддержка российских военнослужащих, участников СВО и членов их семей; подведение итогов Года педагога и наставника; Год семьи, популяризация семейных ценностей, многодетности, преемственности поколений.
Всего в рамках проекта в 2024 г. пройдет четыре конкурса: конкурс социальной рекламы и общественных инициатив "Добрый новости", конкурс юных журналистов "Юнкор" им. Ильи Авдеева, конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, который пройдет в рамках XIII форума социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости".
В феврале–апреле 2024 г. в рамках проекта пройдут тематические образовательные лектории с привлечением федеральных экспертов.
Финалом проекта станет масштабный XIII федеральный форум социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости", который состоится в июне. На форуме подведут итоги конкурсов, организуют дискуссионные площадки с федеральными спикерами и проведут выставку лучших реализованных социальных проектов со всех муниципальных образований Самарской области.
Прием заявок продлится до 26 апреля. Для участия необходимо отправить заявку по адресу электронной почты dobronews@bk.ru.
Подробная информация на сайте Самарского областного отделения союза журналистов России.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.