В Самарской области продолжается прием заявок на информационный проект "Добрые новости"

В рамках федерального информационного проекта "Добрые новости" в Самарской области продолжается заявочная кампания на конкурс социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости".

Информационный проект впервые проведели в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости инициативу Самарского региона поддержали федеральные партнеры для реализации по всей стране, и проект приобрел статус федерального.

Ежегодно растет количество заявок на конкурс. В 2023 г. было подано 720 заявок, аудитория тематических лекториев, проводимых в рамках проекта, составила более 46 тыс. человек, а итоговое мероприятие проекта — XII форум социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" — привлекло порядка 1500 участников.

"Это масштабный проект, который, действительно, стал федеральным, благодаря участию большого количества регионов России и вовлеченности федеральных партнеров, которые помогают его реализовывать. Безусловно, радует, что каждый год количество заявок растет, и появляются новые интересные направления в рамках проекта", — открыла заседание оргкомитета "Добрых новостей" 2024 г. Инна Жичкина, координатор федерального информационного проекта.

На заседании участники встречи обсудили положения конкурсов, проводимых в рамках проекта, и выдвинули свои предложения. Напомним, 2024 г. по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи, поэтому было предложено одну из номинаций посвятить семейной тематике, а также в фокус внимания взять тему краеведения и историю родного края.

Лучшие конкурсные работы в категории "Плакаты" предложено разместить на медиаэкранах на площади Славы в Самаре. "Все, что происходит у нас в стране, освещается в СМИ. А это значит, что каждый год работы разные. Наступивший год — Год семьи, безусловно, акцент будет сделан на этой теме", — отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Главной особенностью проекта 2024 г. станет акцент на трех основных темах: поддержка российских военнослужащих, участников СВО и членов их семей; подведение итогов Года педагога и наставника; Год семьи, популяризация семейных ценностей, многодетности, преемственности поколений.

Всего в рамках проекта в 2024 г. пройдет четыре конкурса: конкурс социальной рекламы и общественных инициатив "Добрый новости", конкурс юных журналистов "Юнкор" им. Ильи Авдеева, конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, который пройдет в рамках XIII форума социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости".

В феврале–апреле 2024 г. в рамках проекта пройдут тематические образовательные лектории с привлечением федеральных экспертов.

Финалом проекта станет масштабный XIII федеральный форум социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости", который состоится в июне. На форуме подведут итоги конкурсов, организуют дискуссионные площадки с федеральными спикерами и проведут выставку лучших реализованных социальных проектов со всех муниципальных образований Самарской области.

Прием заявок продлится до 26 апреля. Для участия необходимо отправить заявку по адресу электронной почты dobronews@bk.ru.

Подробная информация на сайте Самарского областного отделения союза журналистов России.



