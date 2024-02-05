Артистичные медведи, грациозные пантеры и мощные бизоны: в Самаре прошла премьера нового шоу Гии Эрадзе

В субботу, 3 февраля, продюсерский центр Гии Эрадзе "Королевский цирк" совместно с компанией Росгосцирк впервые показали Самаре новое грандиозное цирковое шоу "5 континентов" (0+).

В шоу представлены все цирковые жанры: воздушные гимнасты на трапеции, полотнах, сетках, клоунада, дрессированные животные, акробаты на дорожке, роликах и верблюдах, девушки-джигиты, эквилибристика на шаре и многое другое.

При этом номера связаны театрализованным представлением с ярким шоу-балетом. Действо разворачивается не только на манеже, артисты также работают в проходах и поднимаются под купол цирка.

Каждое действие — это мини-спектакль, в котором сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы в стразах Swarovski.

Самарцы увидели сразу несколько премьер номеров. Так, впервые был показан уникальный номер с дрессированными канадскими бизонами под руководством Рустама Газзаева в образе викинга. Пять бизонов вышли на арену, и зрители могли во всех деталях рассмотреть животных.

Предоставлено Королевским цирком Гии Эрадзе

Также впервые на арене цирка был представлен номер "Золотые рыбки". Это подводный мир с рифами и морскими обитателями, в который под гром и удары молний врывается рыболовный корабль. Воздушные гимнасты взмывают под купол цирка в сетях и ныряют в воду. Перед зрителями разворачивается настоящая драма.

Во время трехчасового циркового представления внимание зрителей удерживал клоунский дуэт "Долли и Домино" — Заслуженные артисты РФ Лада и Александр Сарнацкие, искрометная клоунада и заразительные улыбки которых, отзывались у зрителей смехом и громкими аплодисментами.

Во втором отделении на манеже самарский зритель увидел тигров, лигров, леопардов и черных пантер на одной арене — животных, не встречающихся вместе в дикой природе. Объединить их удалось Андрею Широкалову — Заслуженному артисту России. Самым эффектным стал трюк с черной пантерой под куполом.

Рустам Газзаев представил еще один номер — динамичный конный аттракцион "Русь". Девушки-джигиты, обладательницы Золотой награды циркового фестиваля в Монте-Карло, на высокой скорости исполнили сложнейшие трюки.

В номере Екатерины и Алексея Плотниковых на манеж выезжал свадебный фаэтон с медведями. Очаровательные артистичные мишки ходили на передних лапах, ловили букеты и танцевали цыганочку. Гвоздь аттракциона — медведь верхом на коне.

Предоставлено Королевским цирком Гии Эрадзе

Шоу не отпускает до самого конца. Перечислять впечатляющие номера можно долго. Тут и невеста на зеркальном шаре с хулахупами, романтичный номер на роликах, акробаты на верблюдах в окружении девушек-павлинов.

При этом шоу не только для детей — каждый для себя найдет что-то интересное. Но не будем раскрывать всех тайн, приходите на новое шоу Гии Эрадзе в Самарском цирке и отправляйтесь в удивительное и зрелищное путешествие.

Программа заканчивается под гимн "Только цирк", записанный специально для продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и шоу "5 континентов", в исполнении Николая Баскова.

Зрители, аплодировавшие артистам после каждого номера, в конце представления искупали их в настоящих овациях, стоял весь зал, крики "Браво" доносились со всех сторон, артистов никак не хотели отпускать с манежа.