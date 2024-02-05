16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Третьяковка в Самаре три дня будет отмечать день рождения Казимира Малевича Музей Рязанова приглашает на лекцию "Экзистенциальная драма на просторах социализма" В Тольятти открылась выставка, посвященная военным действиям в Афганистане В этом году в Самарской области по нацпроекту планируется обновить более 30 объектов культуры Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье"

Культура

Артистичные медведи, грациозные пантеры и мощные бизоны: в Самаре прошла премьера нового шоу Гии Эрадзе

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 3 февраля, продюсерский центр Гии Эрадзе "Королевский цирк" совместно с компанией Росгосцирк впервые показали Самаре новое грандиозное цирковое шоу "5 континентов" (0+).

Фото: Предоставлено Королевским цирком Гии Эрадзе

В шоу представлены все цирковые жанры: воздушные гимнасты на трапеции, полотнах, сетках, клоунада, дрессированные животные, акробаты на дорожке, роликах и верблюдах, девушки-джигиты, эквилибристика на шаре и многое другое.

При этом номера связаны театрализованным представлением с ярким шоу-балетом. Действо разворачивается не только на манеже, артисты также работают в проходах и поднимаются под купол цирка.

Каждое действие — это мини-спектакль, в котором сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы в стразах Swarovski.

Самарцы увидели сразу несколько премьер номеров. Так, впервые был показан уникальный номер с дрессированными канадскими бизонами под руководством Рустама Газзаева в образе викинга. Пять бизонов вышли на арену, и зрители могли во всех деталях рассмотреть животных.

Предоставлено Королевским цирком Гии Эрадзе

Также впервые на арене цирка был представлен номер "Золотые рыбки". Это подводный мир с рифами и морскими обитателями, в который под гром и удары молний врывается рыболовный корабль. Воздушные гимнасты взмывают под купол цирка в сетях и ныряют в воду. Перед зрителями разворачивается настоящая драма.

Во время трехчасового циркового представления внимание зрителей удерживал клоунский дуэт "Долли и Домино" — Заслуженные артисты РФ Лада и Александр Сарнацкие, искрометная клоунада и заразительные улыбки которых, отзывались у зрителей смехом и громкими аплодисментами.

Во втором отделении на манеже самарский зритель увидел тигров, лигров, леопардов и черных пантер на одной арене — животных, не встречающихся вместе в дикой природе. Объединить их удалось Андрею Широкалову — Заслуженному артисту России. Самым эффектным стал трюк с черной пантерой под куполом.

Рустам Газзаев представил еще один номер — динамичный конный аттракцион "Русь". Девушки-джигиты, обладательницы Золотой награды циркового фестиваля в Монте-Карло, на высокой скорости исполнили сложнейшие трюки.

В номере Екатерины и Алексея Плотниковых на манеж выезжал свадебный фаэтон с медведями. Очаровательные артистичные мишки ходили на передних лапах, ловили букеты и танцевали цыганочку. Гвоздь аттракциона — медведь верхом на коне.

Предоставлено Королевским цирком Гии Эрадзе

Шоу не отпускает до самого конца. Перечислять впечатляющие номера можно долго. Тут и невеста на зеркальном шаре с хулахупами, романтичный номер на роликах, акробаты на верблюдах в окружении девушек-павлинов.

При этом шоу не только для детей — каждый для себя найдет что-то интересное. Но не будем раскрывать всех тайн, приходите на новое шоу Гии Эрадзе в Самарском цирке и отправляйтесь в удивительное и зрелищное путешествие.

Программа заканчивается под гимн "Только цирк", записанный специально для продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и шоу "5 континентов", в исполнении Николая Баскова.

Зрители, аплодировавшие артистам после каждого номера, в конце представления искупали их в настоящих овациях, стоял весь зал, крики "Браво" доносились со всех сторон, артистов никак не хотели отпускать с манежа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Грачева 22 июля 2023 15:10 Татьяна Мрдуляш: "Я вместе со своей Родиной"

Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3