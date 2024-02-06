"Лада" уступила ХК "Нефтехимик" - 2:4

Подопечные Олега Браташа потерпели домашнее поражение от "Нефтехимика".

К шестой в сезоне игре против "Нефтехимика" в состав тольяттинского коллектива вернулись Владислав Подъяпольский, Георгий Солянников, Глеб Булычев, Трой Джозефс, Павел Куликов и Никита Попугаев — эта группа хоккеистов не выходила на лед в предыдущем выездном поединке против "Салавата Юлаева". В запасе на этот раз оказались Александр Трушков, Артем Бородкин, Карим Вафин, Никита Михайлов, Донат Стальнов и Владислав Червоненко.

Стартовая треть сложилась для хоккеистов "Лады" не самым лучшим образом, хотя иногда у них возникали очень хорошие моменты, самым опасным из которых в середине периода стало попадание Андрея Алтыбармакяна в каркас ворот. На противоположном конце площадки у тольяттинцев частенько в дело вступал Владислав Подъяпольский, однако на 15-й минуте он был вынужден капитулировать — Жан-Себастьен Ди здорово на пятаке подправил шайбу после наброса Евгения Кашникова от синей линии. 0:1. Далее "автозаводцы" вполне могли быстро отыграться, но "Нефтехимик" вновь выручила штанга — теперь к успеху невероятно близок был Никита Попугаев. Незадолго до перерыва нижнекамцы удвоили отрыв, реализовав численное преимущество. Дмитрий Соколов поразил ближний угол выстрелом из центра круга вбрасывания — 0:2.

Начало второго игрового отрезка получилось кошмарным для тольяттинской команды, ведь за две с половиной минуты гости еще дважды пробили Владислава Подъяпольского. Результативные действия Григория Селезнева и Александра Дергачева зажгли на табло счет 0:4, вынудив тренерский штаб "Лады" совершить вратарскую рокировку. Александр Трушков, появившись в рамке, долгое время был вообще без работы, так как все основные события резко переместились в зону нижнекамцев, где себя во всей красе проявил голкипер "волков" Филипп Долганов. "Автозаводцы" дважды зарабатывали большинство и даже полторы минуты провели в формате "5 на 3", но распечатать ворота соперника им не удавалось. Тольяттинцы существенно перебросали "Нефтехимик", да только на результат это никак не повлияло.

В третьем периоде все попытки "Лады" отличиться продолжали упираться в надежную нижнекамскую оборону во главе с Долгановым, однако на 50-й минуте хозяева все-таки забили. Трой Джозефс и Скотт Космачук умчались в быструю контратаку — и если с броском последнего вратарь "Нефтехимика" справился, то с добиванием от 16-го номера тольяттинцев ничего поделать не сумел. 1:4. До финальной сирены "автозаводцы" успели отличиться еще раз. Теперь уже Павел Куликов удачно подкараулил отскок после броска Остапа Сафина и отправил шайбу в сетку — 2:4. Далее "Лада" попробовала сыграть в шесть полевых, но это ни к чему не привело. Итог — поражение со счетом 2:4.

В четверг, 8 февраля, тольяттинская команда проведет свой заключительный домашний матч в этом регулярном чемпионате и соперником станет хабаровский "Амур".