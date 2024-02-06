В "ЗИМ Галерее" пройдет выставка-предпоказ аукциона современного искусства 12/12

С 7 по 11 февраля в "ЗИМ Галерее" (ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж) пройдет выставка-предпоказ аукциона современного искусства 12/12, организованного проектом Vita Brevis (12+). Сам аукцион состоится 17 февраля в Тольятти.

Основой концепции 12/12 стало виртуальное дружеское дерби самарского и тольяттинского арт-миров.

"Чтобы как можно полнее отразить весь спектр современного искусства, на одной площадке встретятся стрит-арт, граффити, графика, живопись, скульптура и керамика. У самарцев есть уникальная возможность познакомиться на одной площадке с работами художников двух крупнейших областных городов и выбрать искусство "для себя", - сообщают организаторы.

В день открытия выставки в "ЗИМ Галерее" куратор аукциона Денис "Вертиго" Кандалин проведет экскурсию и познакомит с экспозицией.

В Самаре выставка проходит при поддержке концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея", открывшего одноименную галерею в которой объединил разные виды искусств и жанров.

Открытие выставки состоится 7 февраля в 19:00 График работы в другие дни: Чт-Пт 16:00 — 21:00; Сб-Вс 15:00 — 21:00.

Вход свободный.