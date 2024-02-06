Выбор пути модернизации сетей СНТ "Надежда" зависит от решения самих дачников

На территории Самарской области существуют десятки бывших дачных массивов, в которых построены круглогодичные жилые дома. Типовая проблема этих территорий — перегрузка электрических сетей, изначально не предназначенных для снабжения мощных энергокотлов. Одним из таких типичных массивов является СНТ "Надежда", примыкающее к поселку Рубежное. Несмотря на дачное название массива, в этом СНТ на постоянной основе проживает более сотни семей. При этом сети дачного товарищества изначально не были рассчитаны на энергоснабжение индивидуальных круглогодичных жилых домов, в том числе с отопительными электрокотлами.
После обращения экс-дачников, АО "ССК" приняло сети СНТ "Надежда" на обслуживание с начала 2020 года и оперативно восстанавливает их работу, когда они выходят из строя при перегрузке.
Однако фактически это повторяющаяся "борьба с симптомами" сверхпроектной перегрузки электросетевого имущества СНТ.
Зимой 2023–2024 года силами АО "ССК" на сетях СНТ "Надежда" уже была проведена замена вводных автоматических выключателей, монтаж дополнительного фидера и перераспределение нагрузок между имеющимися в массиве трансформаторными подстанциями. Однако качественное повышение уровня надежности энергоснабжения массива возможно только при масштабной модернизации электросетей в границах этого дачного массива.
У собственников жилых домов в дачном товариществе есть несколько путей модернизации своих электросетей. Первый из них — это совместное паевое финансирование работ собственниками земельных участков. Второй — передача дачных сетей по балансовой стоимости в адрес АО "Самарская сетевая компания", которое после этого готово будет внести модернизацию сетей в свою инвестиционную программу без дополнительного финансирования со стороны дачников. По приблизительным оценкам объем инвестиций в модернизацию сетей СНТ "Надежда" в ценах 2024 года может составить около 100 млн рублей.
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