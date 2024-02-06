Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе "Анна Каренина"

Видеосервисы Wink.ru и KION сообщают о старте съемок документального сериала "‎Тайны Карениной" (18+) по книге Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной". Производством сериала занимается "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и участии агентства экранизаций "Снимайте это немедленно!".

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Сериал "Тайны Карениной" поможет разобраться, что скрыто за строками великого романа Льва Толстого, и заново посмотреть на трагическую историю Анны. Зрители пройдут шаг за шагом все обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны — в истории ее измены мужу и самоубийства. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века — Павел Басинский и Фёкла Толстая, праправнучка писателя.

В центре повествования будет съемочный павильон, в котором идет живой, развивающийся процесс идеальной экранизации романа "Анна Каренина". Из образов прототипов, конкурирующих за роль Анны, по частям собирается ее настоящий портрет. Роль режиссера кастинга внутри проекта исполнил Евгений Сангаджиев. В других ролях: Мила Ершова, Мария Мацель, Софья Гершевич, Роман Евдокимов, Даниил Киселёв, Игорь Миркурбанов, Павел Ворожцов, Виталий Коваленко, Елена Морозова, Алла Сигалова, Полина Гухман и многие другие. В роли проводников в историю Карениной выступят Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Джон Шемякин, Юрий Сапрыкин.

Автор идеи и креативный продюсер сериала — Анна Колчина, режиссером стал Иван Юдин. Шоураннер — Анастасия Корецкая.

"Роман "Анна Каренина" — один из самых экранизируемых в мире, поэтому чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев книги, с которых Толстой написал их. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою знаменитую Анну Каренину… Мы попробовали представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?", — рассказала автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина.

Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и отвечают на вопросы о том, кто из героев романа действительно виноват в самоубийстве Анны, почему герои романа настолько современны и близки нам… Кроме актеров в кадре — съемочная группа (художники, гримёры, костюмеры, помощники режиссера). В конце каждой серии нейросеть визуализирует образы героев романа, соединяя портреты прототипов и актеров, участвующих в кастинге.

"Кажется, что "Анна Каренина" — вполне законченная история. Но современному человеку может быть сложно понять, почему закончилась она именно так. Мы поговорим со зрителем о реалиях XIX века, в которых жила героиня романа, о положении, в котором она оказалась. Нам хотелось бы честно исследовать психологию героев и восстановить по минутам тот день, когда Анна решила расстаться с жизнью", — отметила шоураннер и продюсер Анастасия Корецкая.

"Наш сериал — эксперимент. Давайте представим: какой была бы идеальная экранизация романа? Каких актеров бы отобрал писатель? Известно, что Толстой не выдумал героев из головы. Это реальные люди, которые окружали его, жили с ним в одно время. В романе собраны портреты родственников, друзей, знакомых и соседей Льва Николаевича. Именно их истории он объединил в главных героях "Карениной". Мы пригласим артистов, максимально похожих на прототипы внешне, и поработаем с ними. Посмотрим, как каждый из них поймет своего героя, основываясь на жизни того или иного реально существовавшего человека. Одновременно, так как поток киноверсий бесконечен, мы попробуем ответить на вопрос — почему роман продолжают экранизировать? На наш взгляд, потому что мы все пытаемся ответить на вечный вопрос: "как мы любим?", — поделился режиссер картины Иван Юдин.

"У многих представление о романе возникает из разного рода киноверсий. Существует больше 40 экранизаций "Анны Карениной" — только в России четыре. Поэтому мне показалось, что важно рассказать об обстоятельствах написания одного из главных европейских романов. О том, какие события и люди повлияли на Льва Толстого, в каких исторических реалиях работал писатель и как в произведении отразились общественные законы и нравы ушедшей эпохи", — подчеркнул автор книги "Подлинная история Анны Карениной" Павел Басинский.

"Тайны Карениной" — первый российский сериал в подобном экспериментальном жанре и большая гордость "Студии Видеопрокат". Сотрудничество сразу с двумя крупными онлайн-кинотеатрами — Wink и KION — говорит об успешности и необходимости данного проекта. Современному зрителю нужен уже не просто развлекательный контент, он ждет от нас оригинальные и смелые идеи. Мы слышим нашего зрителя и идем за ним в правильном направлении", — прокомментировали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.