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Муниципалитеты Экономическая политика

В Тольятти продают похоронное бюро

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением заместителя главы Тольятти от 31 января на торги выставлено здание похоронного бюро и земельный участок под ним на ул. Чапаева, 81. Цена лота - 3,6 млн рублей.

В объявлении указывается, что похоронное бюро представляет собой двухэтажное здание площадью 595,2 кв. м, земельный участок 3,2 тыс. кв. м имеет разрешенное использование для дальнейшей эксплуатации производственной базы. Ранее по адресу работало МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг городского округа Тольятти".

Предложение о цене можно сделать до 21 марта.

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