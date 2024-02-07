В Тольятти продают похоронное бюро

Распоряжением заместителя главы Тольятти от 31 января на торги выставлено здание похоронного бюро и земельный участок под ним на ул. Чапаева, 81. Цена лота - 3,6 млн рублей.

В объявлении указывается, что похоронное бюро представляет собой двухэтажное здание площадью 595,2 кв. м, земельный участок 3,2 тыс. кв. м имеет разрешенное использование для дальнейшей эксплуатации производственной базы. Ранее по адресу работало МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг городского округа Тольятти".

Предложение о цене можно сделать до 21 марта.