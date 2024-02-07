В Самарском художественном музее пройдет выставка работ Василия Поленова

С марта по июнь в Самарском художественном музее пройдет выставка работ знаменитого художника Василия Поленова (12+).

Иркутский художественный музей представит в Самаре произведение, которое никогда не покидало его стен, — "Христос и грешница". В организации выставки приняли примут участие 11 музеев России, включая музей-заповедник Василия Поленова, а также правнучка прославленного художника Наталья Федоровна Поленова.