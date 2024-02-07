16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском художественном музее пройдет выставка работ Василия Поленова В "ЗИМ Галерее" пройдет выставка-предпоказ аукциона современного искусства 12/12 В музее-галерее "Заварка" рассказали о программе мероприятий на выходные Третьяковка в Самаре три дня будет отмечать день рождения Казимира Малевича Музей Рязанова приглашает на лекцию "Экзистенциальная драма на просторах социализма"

Музеи и выставки Культура

В Самарском художественном музее пройдет выставка работ Василия Поленова

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С марта по июнь в Самарском художественном музее пройдет выставка работ знаменитого художника Василия Поленова (12+).

Фото: министерство культуры Самарской области

Иркутский художественный музей представит в Самаре произведение, которое никогда не покидало его стен, — "Христос и грешница". В организации выставки приняли примут участие 11 музеев России, включая музей-заповедник Василия Поленова, а также правнучка прославленного художника Наталья Федоровна Поленова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3