Самарские врачи впервые в регионе провели замену височно-нижнечелюстного сустава по новой методике

В Самаре провели первую в регионе операцию по замене височно-нижнечелюстного сустава, используя новый метод. Индивидуальный титановый протез для пациента был изготовлен также самарскими специалистами. О новых достижениях региональной медицины сообщили на официальном сайте Минздрава России.

У мужчины еще в детстве диагностировали неподвижность височно-нижнечелюстного сустава, из-за чего возникали сильные затруднения — он не мог жевать и даже открывать рот. Тогда пациенту провели протезирование с помощью стандартной реконструктивной пластины. Но спустя годы возникли осложнения из-за того, что протез не имитировал впадину основания черепа.

"Нашей задачей было установить конструкцию, которая предусматривает углубление. Новый индивидуальный протез изготовили по компьютерной томографии пациента", — рассказал заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Иван Байриков.

Индивидуальный эндопротез был изготовлен в научно-исследовательском институте бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Для его изготовления использовался титан и специальный высокомолекулярный материал.

Важно, что операция проводилась малотравматичным способом — при так называемом эстетическом доступе делается один малотравматичный разрез, поэтому после операции у пациента не возникает никаких внешних дефектов.

"Раньше не восстанавливалась сама суставная впадина, из-за чего был риск повторного попадания головки протеза в полость черепа, а наш метод это исключает", — отметил челюстно-лицевой хирург Антон Королев.

Две недели после операции пациент проведет в стационаре, затем его выпишут на амбулаторное наблюдение и реабилитацию. Функционирование челюсти у мужчины восстановится уже в течение первой недели после хирургического вмешательства.