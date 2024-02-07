Самарские врачи впервые в регионе провели замену височно-нижнечелюстного сустава по новой методике

В Самаре провели первую в регионе операцию по замене височно-нижнечелюстного сустава, используя новый метод. Индивидуальный титановый протез для пациента был изготовлен также самарскими специалистами. О новых достижениях региональной медицины сообщили на официальном сайте Минздрава России.
У мужчины еще в детстве диагностировали неподвижность височно-нижнечелюстного сустава, из-за чего возникали сильные затруднения — он не мог жевать и даже открывать рот. Тогда пациенту провели протезирование с помощью стандартной реконструктивной пластины. Но спустя годы возникли осложнения из-за того, что протез не имитировал впадину основания черепа.
"Нашей задачей было установить конструкцию, которая предусматривает углубление. Новый индивидуальный протез изготовили по компьютерной томографии пациента", — рассказал заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Иван Байриков.
Индивидуальный эндопротез был изготовлен в научно-исследовательском институте бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Для его изготовления использовался титан и специальный высокомолекулярный материал.
Важно, что операция проводилась малотравматичным способом — при так называемом эстетическом доступе делается один малотравматичный разрез, поэтому после операции у пациента не возникает никаких внешних дефектов.
"Раньше не восстанавливалась сама суставная впадина, из-за чего был риск повторного попадания головки протеза в полость черепа, а наш метод это исключает", — отметил челюстно-лицевой хирург Антон Королев.
Две недели после операции пациент проведет в стационаре, затем его выпишут на амбулаторное наблюдение и реабилитацию. Функционирование челюсти у мужчины восстановится уже в течение первой недели после хирургического вмешательства.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас