Для жителей Самарской области в Системе-112 организован прием sms-сообщений

Специально для людей с ограниченными возможностями по слуху и речи в Системе-112 на территории Самарской области организован прием sms-сообщений.
В случае получения сообщения операторы перенаправят его в экстренные оперативные службы и при необходимости перезвонят или напишут ответное сообщение для уточнения информации.
Система-112 объединяет в себе 122 объекта дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 37 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов Системы-112 расположен в Тольятти.
Ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил техническое оснащение и оперативность в принятии вызовов диспетчерами Системы-112.
"Система-112 действует в Самарской области с 2017 г. и доступна для всех жителей и гостей региона. В 2023 г. было отработано почти 2 млн звонков. Ежедневно операторы принимают около 5-6 тыс. вызовов. Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остается без ответа. Важно, что Система-112 доступна и для людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
В ближайшее время планируется внедрение мобильного приложения "Система-112". Оно позволит получать фотоматериалы с места происшествия и в режиме реального времени определять местоположение заявителя или чрезвычайного происшествия.
Также в приложении будут реализованы прием обращений, связанных с проблемами ЖКХ, их направление напрямую в ЕДДС городского округа или муниципального образования. Приложение будет адаптировано под людей с ограниченными возможностями по слуху и речи.
Связаться с Системой-112 можно следующим образом:
- бесплатно позвонить по телефону (с городского или мобильного телефона);
- бесплатно отправить sms-сообщение;
- передать данные через оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.