Самарская область вошла в пятерку лидеров по количеству проектов, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

Свыше 1400 проектов подали жители Самарской области в этом году на форум "Сильные идеи для нового времени". По количеству поданных идей регион занял четвертое место (впереди Республика Башкортостан, Москва и Нижегородская область). Всего на форум со всей страны было подано более 30 тыс. идей.

Сейчас на федеральном уровне идет отбор в ТОП-1000 и ТОП-100 проектов России. Лучшие предложения в конце февраля будут представлены руководству страны.

Наиболее значимые проекты по тематическому направлению "Качество жизни населения" рассмотрели на заседании региональной сессии, которое провел врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

"Нас всегда отмечают как регион, в котором новые социально важные проекты зарождаются не только в столице губернии. Площадками, где такие идеи появляются, становятся в том числе самые отдаленные районы и города Самарской области. И мы традиционно в числе лидеров на форуме. В прошлом году в федеральный ТОП-1000 от нашего региона вошли 66 проектов. По числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов Самарская область заняла третье место в рейтинге регионов, а один проект - "Том Сойер фест" - попал в ТОП-10. По итогам заявочной кампании этого года мы уже направили в адрес Агентства стратегических инициатив перечень идей, которые готовы поддержать региональные органы исполнительной власти", - отметил Александр Фетисов.

Для поддержки авторов проектов по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который входит в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", в прошлом году был создан "Навигатор сильных идей". На этой площадке разработчики могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Получить консультации экспертов авторы проектов этого года смогли в ходе стратегической сессии. Всего по направлению "Качество жизни населения" было подано порядка 500 проектов. Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств и ведомств, общественных учреждений, благотворительных фондов региона, отобрала более 15 самых социально значимых идей.

Один из таких проектов - Электронный сервис "Подготовка и выход на пенсию" на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области. Им воспользовалось уже порядка 10 тыс. жителей региона. Сервис был разработан при поддержке губернатора, получил высокую оценку на федеральном уровне и был рекомендован для тиражирования в других регионах.

На платформе представлены 128 онлайн-услуг, актуальных для граждан в возрасте 50+.

"Сервис позволяет получить комплекс услуг и всю необходимую информацию в одном месте, а также обеспечивает доступ к интересному и разнообразному времяпрепровождению, что влияет на повышение качества жизни наших пенсионеров", - рассказала заместитель руководителя департамента развития трудовых ресурсов министерства труда" занятости и миграционной политики Самарской области Элла Леоненко.

По предложению министерства туризма сервис будет дополнен информацией о туристических поездках для людей почтенного возраста.

Чтить память о героях Великой Отечественной войны, их мужестве и подвигах призван проект "Парад Памяти". Он посвящен сохранению исторической памяти о военном параде 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве и о вкладе народа России в Великую Победу. А также направлен на объединение людей разных возрастов и национальностей вокруг общих ценностей, на воспитание патриотизма и уважения к подвигам предков.

Впервые парад был проведен в 2011 г. при поддержке тогда еще главы Самары Дмитрия Азарова.

"Сегодня Парад Памяти вышел за пределы Самарской области и стал по-настоящему народным. Потому что он о важных вещах - о патриотизме, об уважении к нашему поколению победителей, о воспитании в подрастающем поколении чувства гордости за свою страну, о желании ее защищать и оберегать. Сегодня нам надо углублять связь с нынешними героями. И очень значимо, что в предыдущем году наш батальон смог принять участие в Параде Памяти перед тем, как отбыть в зону проведения специальной военной операции, чтобы там отстаивать интересы нашей страны", - подчеркнул Александр Фетисов.

Исполнительный директор Благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест выступила с предложением предусмотреть возможность стать зрителями парада и детям с инвалидностью, оставшимся без попечения родителей. Инициатива нашла поддержку и будет проработана к следующему Параду Памяти.

Большая работа, которую проводит фонд по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержке семей с паллиативными детьми дает видимый эффект. В этом году на форум Ольга Шелест подала проект "Нутритивная поддержка в паллиативной помощи". Он уже успешно реализуется в Самарской области и ряде российских городов.

"Я могу гордиться тем, что в нашей области в семьях с паллиативными детьми за три с половиной года родились 15 детей. Считаю, это наш маленький вклад в социально-демографическую ситуацию. Семьи успокоились, они знают, что груз ответственности на них не ложится, они в любом случае будут обеспечены питанием и расходными материалами, в частности, гастростомой", - рассказала Ольга.

Также участники сессии рассмотрели проекты, направленные на профилактику заболеваний, популяризацию здорового образа жизни, приверженности занятиям физкультурой и спортом, сохранение традиционных семейных ценностей. В ходе обсуждения авторы инициатив смогли получить мнение со стороны и рекомендации, как скорректировать идею, чтобы ее реализация смогла в результате оказать наибольшее положительное влияние на качество жизни наших граждан и дать лучший эффект.