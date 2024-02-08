На трассе у Полярного круга впервые появилась связь

МегаФон первым среди сотовых операторов обеспечил голосовой связью и интернетом трассу федерального значения в Ямало-Ненецком автономном округе Надым — Салехард. Автодорога длиною в 344 километра — единственная транспортная артерия, связывающая Ямал и его региональную столицу с большой землей.
Трасса Надым — Салехард проходит через субарктический и умеренный климатические пояса, где в зимние месяцы температура может опускаться до 50 градусов мороза. В столь экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности, когда в случае аварии счет идет на часы.
Теперь голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты оператора запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках. Надежность антенно-мачтовых конструкций обеспечивает специальный фундамент, который закладывают при размещении инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты.
"Всесезонная дорога, связывающая запад и восток ЯНАО, была открыта еще в 2020 году, однако мобильная сеть здесь до сих пор отсутствовала. Доступность связи и интернета на трассе федерального значения трудно переоценить, так как это не только создает удобство и комфорт передвижения, но и позволяет вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях. Теперь автомобилисты и пассажиры могут совершать звонки, пользоваться навигатором и смотреть видео без ограничений", — отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.
Разработка проекта трассы Надым — Салехард велась с 2005 года, а строительные работы начались в 2011 году. На 344 километрах автодороги сооружено 53 моста и 46 оленьих перегона. Для реализации проекта на болотистой местности потребовалось свыше миллиона самосвалов грунта, было уложено четыре миллиона квадратных метров щебня.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
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