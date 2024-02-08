Завершилось масштабное обучение волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024

С 9 декабря 2023 г. по 6 февраля 2024 г. прошло общее обучение волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи. Тренеры Центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 провели образовательные тренинги для более чем шести тысяч кандидатов в добровольцы.
"В течение двух месяцев кандидаты в волонтеры прошли специализированные курсы на Добро.РФ и в очном формате для 89 регионов страны. Нашими волонтерскими центрами были проведены тренинги на командообразование, погружение в смыслы фестиваля, межкультурные коммуникации, знакомство с инфраструктурой и программой фестиваля, кодексом событийного волонтерства. Мы благодарны тренерам, которым удалось сплотить и мотивировать команду волонтерского корпуса в преддверии столь ответственного события. Уверена, что добровольцы достойно справятся с выполнением ответственной миссии и внесут достойный вклад в организацию фестиваля", - рассказала заместитель генерального директора дирекции ВФМ-2024 по региональному взаимодействию Лариса Сулима.
Отбор и обучение волонтеров Фестиваля осуществляли 27 центров привлечения и подготовки волонтеров, один из которых - в Самарской области. Специалисты центра обрабатывали заявки и проводили собеседования с кандидатами из четырех регионов: Самарской, Оренбургской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Всего из Самарской области поступило 1460 заявок в волонтерский корпус фестиваля. Обучение добровольцев стартовало в декабре 2023 года, его провели тренеры Центра, прошедшие специальную подготовку. Всего состоялось 11 очных встреч в четырех регионах, участие приняли 350 отобранных кандидатов. Будущих добровольцев познакомили с особенностями взаимодействия с российскими и зарубежными гостями фестиваля. В начале февраля будет сформирован итоговый состав волонтерского корпуса ВФМ-2024, а все кандидаты распределятся по 15 функциональным направлениям.
"Центр привлечения и подготовки волонтеров Самарской области провел очень серьезную работу по отбору и обучению будущих добровольцев Всемирного фестиваля молодежи. Тренеры выезжали в Саратов, Уфу и Оренбург, провели дополнительные встречи. Мы вместе со всеми кандидатами с нетерпением ждем итогов отбора волонтерского корпуса, и нет сомнений, что от наших регионов в него попадут лучшие, самые активные и ответственные добровольцы" - отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области Юлия Рябева
Напомним, в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи будут задействованы 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 человек из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Добровольцами ВФМ-2024 станут самые мотивированные кандидаты, обладающие навыками работы в команде, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, владеющие иностранными языками и имеющие волонтерский опыт.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.