Завершилось масштабное обучение волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024

С 9 декабря 2023 г. по 6 февраля 2024 г. прошло общее обучение волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи. Тренеры Центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 провели образовательные тренинги для более чем шести тысяч кандидатов в добровольцы.

"В течение двух месяцев кандидаты в волонтеры прошли специализированные курсы на Добро.РФ и в очном формате для 89 регионов страны. Нашими волонтерскими центрами были проведены тренинги на командообразование, погружение в смыслы фестиваля, межкультурные коммуникации, знакомство с инфраструктурой и программой фестиваля, кодексом событийного волонтерства. Мы благодарны тренерам, которым удалось сплотить и мотивировать команду волонтерского корпуса в преддверии столь ответственного события. Уверена, что добровольцы достойно справятся с выполнением ответственной миссии и внесут достойный вклад в организацию фестиваля", - рассказала заместитель генерального директора дирекции ВФМ-2024 по региональному взаимодействию Лариса Сулима.

Отбор и обучение волонтеров Фестиваля осуществляли 27 центров привлечения и подготовки волонтеров, один из которых - в Самарской области. Специалисты центра обрабатывали заявки и проводили собеседования с кандидатами из четырех регионов: Самарской, Оренбургской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Всего из Самарской области поступило 1460 заявок в волонтерский корпус фестиваля. Обучение добровольцев стартовало в декабре 2023 года, его провели тренеры Центра, прошедшие специальную подготовку. Всего состоялось 11 очных встреч в четырех регионах, участие приняли 350 отобранных кандидатов. Будущих добровольцев познакомили с особенностями взаимодействия с российскими и зарубежными гостями фестиваля. В начале февраля будет сформирован итоговый состав волонтерского корпуса ВФМ-2024, а все кандидаты распределятся по 15 функциональным направлениям.

"Центр привлечения и подготовки волонтеров Самарской области провел очень серьезную работу по отбору и обучению будущих добровольцев Всемирного фестиваля молодежи. Тренеры выезжали в Саратов, Уфу и Оренбург, провели дополнительные встречи. Мы вместе со всеми кандидатами с нетерпением ждем итогов отбора волонтерского корпуса, и нет сомнений, что от наших регионов в него попадут лучшие, самые активные и ответственные добровольцы" - отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Самарской области Юлия Рябева

Напомним, в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи будут задействованы 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 человек из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Добровольцами ВФМ-2024 станут самые мотивированные кандидаты, обладающие навыками работы в команде, коммуникабельностью, стрессоустойчивостью, владеющие иностранными языками и имеющие волонтерский опыт.