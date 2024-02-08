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Общество

"Тольяттиазот" помог открыть сенсорную комнату в детском саду "Олимпия"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В детском саду № 162 "Олимпия" Тольятти состоялось открытие сенсорной комнаты со специальным оборудованием. Проект дошкольного учреждения получил поддержку "Тольяттиазота" в рамках грантовой программы "Химия добра" в 2023 году.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Сенсорная комната предназначена для детей 3-7 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В настоящее время "Олимпию" посещают более 100 таких воспитанников. Ключевой особенностью проекта является комплексный подход к обучению дошкольников. Специальное оборудование позволяет развивать мелкую моторику, органы чувств и вестибулярный аппарат, а также способствует релаксации и снятию стресса.

Новое развивающее пространство представляет собой две локации: светлую и темную. В первой сосредоточены интерактивные игрушки и стол для рисования песком. Во второй комнате, которая предназначена для эмоциональной разгрузки детей, — разноцветный аквариум, зеркальные шары и сухой бассейн.

По традиции открытие сопровождалось развлекательной программой с участием талисмана ТОАЗа Толика Азотова и просмотром профориентационных мультфильмов.

"Тольяттиазот" поддерживает детский сад "Олимпия" не в первый раз. В прошлом году с помощью гранта предприятия на его территории была открыта метеостанция.

"За время существования программы "Химия добра" ТОАЗ помог реализовать более 70 проектов на сумму свыше 13 млн рублей. В этом году мы уже объявили новый, седьмой, этап конкурса. Экспертное жюри будет, как и прежде, выбирать особо значимые общественные инициативы, касающиеся образования, волонтерства, культуры и спорта. С 2024 года финансирование проектов-победителей увеличено и составляет от 70 000 до 500 000 рублей", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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