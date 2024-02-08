"Тольяттиазот" помог открыть сенсорную комнату в детском саду "Олимпия"

В детском саду № 162 "Олимпия" Тольятти состоялось открытие сенсорной комнаты со специальным оборудованием. Проект дошкольного учреждения получил поддержку "Тольяттиазота" в рамках грантовой программы "Химия добра" в 2023 году.

Сенсорная комната предназначена для детей 3-7 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В настоящее время "Олимпию" посещают более 100 таких воспитанников. Ключевой особенностью проекта является комплексный подход к обучению дошкольников. Специальное оборудование позволяет развивать мелкую моторику, органы чувств и вестибулярный аппарат, а также способствует релаксации и снятию стресса.

Новое развивающее пространство представляет собой две локации: светлую и темную. В первой сосредоточены интерактивные игрушки и стол для рисования песком. Во второй комнате, которая предназначена для эмоциональной разгрузки детей, — разноцветный аквариум, зеркальные шары и сухой бассейн.

По традиции открытие сопровождалось развлекательной программой с участием талисмана ТОАЗа Толика Азотова и просмотром профориентационных мультфильмов.

"Тольяттиазот" поддерживает детский сад "Олимпия" не в первый раз. В прошлом году с помощью гранта предприятия на его территории была открыта метеостанция.

"За время существования программы "Химия добра" ТОАЗ помог реализовать более 70 проектов на сумму свыше 13 млн рублей. В этом году мы уже объявили новый, седьмой, этап конкурса. Экспертное жюри будет, как и прежде, выбирать особо значимые общественные инициативы, касающиеся образования, волонтерства, культуры и спорта. С 2024 года финансирование проектов-победителей увеличено и составляет от 70 000 до 500 000 рублей", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.