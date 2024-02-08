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Общество

Итоги действия "гаражной амнистии" в Самарской области

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 485 объектов оформили жители Самарской области с начала действия "гаражной амнистии". Из них более 2 тыс. объектов были зарегистрированы в 2023 г. (762 гаража и 1290 земельных участка).

Напомним, Федеральный закон № 79-ФЗ позволяет гражданам в упрощенном порядке регистрировать гаражи и земельные участки до 1 сентября 2026 года. В рамках программы "гаражной амнистии" воспользоваться ей могут владельцы капитальных гаражей, построенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, их наследники, а также граждане, которые получили гаражи от лица, подпадающего под данную программу. Эта программа имеет ряд существенных преимуществ. Прежде всего, это законодательная база, которая позволяет оформить права на землю и гаражные постройки, обеспечить их правовую защиту, что позволяет владельцам гаражей чувствовать себя уверенно и защищенно, зная, что их имущество признано законным и надежно охраняется государством.

Кроме того, гаражная амнистия способствует обновлению и развитию инфраструктуры городов и поселков. Легализация гаражных комплексов позволяет улучшить экологическую обстановку, провести реконструкцию и модернизацию коммуникаций, а также развить дополнительные сервисные услуги для владельцев гаражей.

Таким образом, этот закон является важным инструментом в решении проблемы нелегальных гаражей. Он способствует установлению правового порядка, защите прав собственников и обеспечению развития городской инфраструктуры. Благодаря таким механизмам владельцы гаражей получают возможность жить в соответствии со всеми требованиями закона и обладать полными правами на свое имущество.
"Если раньше граждане практически не имели возможности совершать сделок с гаражами и участками, на которых они расположены, то сегодня ситуация изменилась. Это большая и социально значимая работа, которая вносит вклад в обеспечение оборота рынка недвижимости и в экономику нашей страны", — отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

С ответами на часто задаваемы вопросы по реализации "гаражной амнистии" можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

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И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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