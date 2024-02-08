С Картой жителя Самарской области можно попасть на горнолыжный комплекс "Ташла"

Любители горнолыжного спорта могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе "Ташла" как ски-пасс.

Горнолыжный комплекс "Ташла" уже успел завоевать популярность за возможность покататься на тюбингах как среди детей, так и взрослых начинающих лыжников. Здесь Карту жителя можно использовать не только на ски-пасс, а также в качестве удобного инструмента для оплаты сопутствующих услуг комплекса, таких как проживание и питание.

Чтобы использовать Карту как ски-пасс необходимо:

1) Зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на кассе при визите на курорт.

2) Внести депозит.

3) Просто поднести карту к турникету на подъемнике, и вперед, к снежным вершинам!

"Удобство использования платежных карт "Мир" в качестве ски-пасса оценили уже тысячи жителей страны. Аналогичные проекты реализуются еще на пяти крупных российских горнолыжных курортах, — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир". — Важно отметить, что на курортах "Кувандык" и "Ташла" свои карты жителя могут использовать не только самарцы. Этот удобный функционал также доступен для туристов из восьми регионов, чьи карты жителей принимаются здесь как ски-пасс".

По словам представителя платежной системы "Мир", такая возможность есть у держателей Карт жителей из Севастополя, Свердловской, Оренбургской, Нижегородской и Рязанской областей, а также Республик Мордовия и Башкортостан.

"Проект Карта жителя Самарской области развивается, увеличивается число наших партнеров. И мы рады, что среди них есть и спортивные объекты. Так, наряду с горнолыжным курортом "Кувандык 365", держатели Карты жителя Самарской области, а также регионов, где реализуются подобные проекты на технологии Mifare, могут использовать свои карты в качестве ски-пасс в спортивно-оздоровительном центре "Ташла". Надеемся, что любители зимнего отдыха воспользуются такой возможностью еще не один раз в этом сезоне и прекрасно проведут здесь свои семейные выходные или отпуск", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Также Константин Пресняков добавил, что Карта становится все популярнее. В общей сложности более 230 тыс. жителей региона подали заявку на получение Карты жителя Самарской области, которая включает в себя банковскую, транспортную, социальную и скидочную карты, а также полис обязательного медицинского страхования. Многофункциональный пластик также можно использовать как ключ от "умного домофона" или пропуск на предприятие.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС. Заказать карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков. Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).