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Общество

С Картой жителя Самарской области можно попасть на горнолыжный комплекс "Ташла"

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Любители горнолыжного спорта могут использовать Карту жителя Самарской области на горнолыжном комплексе "Ташла" как ски-пасс.

Горнолыжный комплекс "Ташла" уже успел завоевать популярность за возможность покататься на тюбингах как среди детей, так и взрослых начинающих лыжников. Здесь Карту жителя можно использовать не только на ски-пасс, а также в качестве удобного инструмента для оплаты сопутствующих услуг комплекса, таких как проживание и питание.

Чтобы использовать Карту как ски-пасс необходимо:

1) Зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на кассе при визите на курорт.

2) Внести депозит.

3) Просто поднести карту к турникету на подъемнике, и вперед, к снежным вершинам!

"Удобство использования платежных карт "Мир" в качестве ски-пасса оценили уже тысячи жителей страны. Аналогичные проекты реализуются еще на пяти крупных российских горнолыжных курортах, — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир". — Важно отметить, что на курортах "Кувандык" и "Ташла" свои карты жителя могут использовать не только самарцы. Этот удобный функционал также доступен для туристов из восьми регионов, чьи карты жителей принимаются здесь как ски-пасс".

По словам представителя платежной системы "Мир", такая возможность есть у держателей Карт жителей из Севастополя, Свердловской, Оренбургской, Нижегородской и Рязанской областей, а также Республик Мордовия и Башкортостан.

"Проект Карта жителя Самарской области развивается, увеличивается число наших партнеров. И мы рады, что среди них есть и спортивные объекты. Так, наряду с горнолыжным курортом "Кувандык 365", держатели Карты жителя Самарской области, а также регионов, где реализуются подобные проекты на технологии Mifare, могут использовать свои карты в качестве ски-пасс в спортивно-оздоровительном центре "Ташла". Надеемся, что любители зимнего отдыха воспользуются такой возможностью еще не один раз в этом сезоне и прекрасно проведут здесь свои семейные выходные или отпуск", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Также Константин Пресняков добавил, что Карта становится все популярнее. В общей сложности более 230 тыс. жителей региона подали заявку на получение Карты жителя Самарской области, которая включает в себя банковскую, транспортную, социальную и скидочную карты, а также полис обязательного медицинского страхования. Многофункциональный пластик также можно использовать как ключ от "умного домофона" или пропуск на предприятие.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС. Заказать карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков. Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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