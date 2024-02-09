С Плесецка успешно стартовал "Союз-2.1в"

В пятницу, 9 февраля, с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовал "Союз-2.1в", сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

Двигатель НК-33А производства самарского предприятия ОДК-Кузнецов обеспечил старт новейшей российской ракеты легкого класса. Специалисты ОДК подготовили "Союз-2.1в" к старту и наблюдали за работой двигателя в полете.

Силовая установка отработала без замечаний и успешно вывела ракету-носитель на заданную орбиту.

НК-33 — это усовершенствованный двигатель многоразового запуска, предназначенный для блока первой ступени ракеты.