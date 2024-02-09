Гонщики установят рекорды скорости на первом фестивале "Жигулевская миля"

С 7 по 11 февраля в Тольятти пройдет Первый национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля 2024". Мероприятие состоится на льду Жигулевского моря, у обновленной набережной Автозаводского района города.

Фестиваль "Жигулевская миля" проходит при поддержке правительства Самарской области, Администрации городского округа Тольятти и титульного партнера АО "АвтоВАЗ". К участию в Первом национальном фестивале скорости на льду заявилось более 120 пилотов. Все они будут бороться за возможность стать первыми рекордсменами "Жигулевской мили", а также за титул нового абсолютного рекордсмена.

Многие пилоты и команды самостоятельно дорабатывают свои "болиды". Евгений Венедиктов из команды "Как приручить дракона" выступает на Stells Orion 160, специально переделанном под фестиваль скорости. "Изначально у мотоцикла стоял китайский двигатель, с 10 силами. Для участия в Миле мы поставили двигатель с 50 силами — соответственно, пришлось изменять раму, изменять множество модулей из конструкции. Ну, и соорудить различные обтекатели для него, чтобы была возможность участвовать в разных классах", — говорит Евгений.

Тольяттинец Алексей Ильдутов — один из самых оригинальных участников, выступает на паровом мотоцикле собственной сборки. "Мой "аппарат" родом из 1750 года. На самом деле, он современный — сделан мною в 2021 году. Но используемая технология — одна из самых старых, это система парового двигателя. В нем вообще нет ни одного проводочка и электричества в принципе. Все только как в старину: нужно просто подать пар, открыть кран — и ты поехал. Правда, прежде чем сесть на такой мотоцикл, его нужно много времени потопить. Какого-то специального названия конкретно у этого мотоцикла нет. Я зову его просто "Паровоз". Он уже не раз занимал первые и вторые места на международных соревнованиях. Какую максимальную скорость он покажет на "Жигулевской миле", пока предугадать не могу. Но для этого я сюда и приехал — чтобы посмотреть, на что этот мотоцикл способен!" — отмечает Алексей.

Участники предшественника тольяттинского фестиваля — "Байкальской мили" — команда FORD-MARKET приехала из Санкт-Петербурга и планирует соревноваться на лимузине. "Большинство людей не считает лимузин гоночным автомобилем, но на самом деле, это нормальная машина для гонок. Конечно, в повороты такой автомобиль входит "с запасиком". А по прямой он ездит, как "Сапсан", — говорит член команды Дмитрий Ратюк. На фестивале пилоты выбрали дистанцию "байкальская миля" — 1642 м и будут пытаться побить действующий рекорд другой команды на лимузине — 170,1 км/час.

На льду Жигулевского моря подготовлено две трассы — авто и мото, где каждый пилот сможет попытаться установить рекорд как на новой "жигулевской миле", равной длине конвейера завода АвтоВАЗ — 1433 м, так и на хорошо знакомой многим дистанции "байкальской мили" — 1642 м.

Помимо этого, пройдут заезды на ¼ и 1/8 мили и будет подготовлена трасса "овал" для формата "гонка-преследования", с параллельным стартом и расстоянием между участниками, равным самой высокой точке Жигулевских гор — 381,2 м.

Насыщенная программа ожидает и зрителей Фестиваля скорости. В специально оборудованной зрительской зоне на набережной гости смогут наблюдать за заездами и борьбой за новые рекорды с 9 по 11 февраля. Для удобства будут установлены экраны с прямой трансляцией всего, что происходит на льду. 11 февраля состоится торжественная часть Национального фестиваля скорости на льду "Жигулевская миля 2024". На главной сцене выступят организаторы и партнеры Фестиваля скорости, а также различные музыкальные и творческие коллективы. Будет работать детская зона, масштабная выставочная зона и зона питания, где каждый желающий сможет бесплатно выпить горячий чай.

В дни фестиваля для участников и гостей Правительство Самарской области подготовило ежедневную экскурсионную туристическую программу в Тольятти и Самаре.

Туристические события в Самарской области привлекают в регион все больше гостей. В 2023 г. Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. В прошлом году в Самарской области отдохнули более трех миллионов туристов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. Туриндустрия выходит на новый уровень благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемому по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.