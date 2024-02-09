Врачи напоминают жителям Самарской области о необходимости предупреждении распространения ОРВИ

В Самарской области врачи напоминают о важности соблюдения мер инфекционной безопасности и своевременного обращения за медицинской помощью.

"В целом эпидемиологическая ситуация в регионе сегодня управляемая. Наблюдаем небольшой рост случаев острых респираторных вирусных инфекций среди детей в разных возрастных группах. Первичному звену поручено усилить работу педиатрических служб. Для предупреждения распространения инфекций, по-прежнему, важно всем соблюдать простые противоэпидемические меры: носить маски в общественных местах, не пренебрегать правилами личной гигиены, соблюдать режимы самоизоляции в случае заболевания", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.

Под амбулаторным наблюдением врачей находятся почти 18 тыс. взрослых и детей с ОРВИ. В поликлиниках работают 110 фильтр-боксов и 220 мобильных бригад. В семи медорганизациях развернуты 370 коек для пациентов с COVID-19, более половины из них свободны.

Специалисты напоминают родителям:

— ребенок с симптомами инфекции не должен посещать организованные коллективы;

— при первых симптомах простуды у ребенка необходимо вызвать врача на дом или обратиться в фильтр-бокс своей поликлиники;

— важно соблюдать все рекомендации лечащего врача и придерживаться правил здорового образа жизни — режим дня, полноценный сон, правильное питание.

Своевременное обращение за медпомощью и лечение позволят избежать опасных осложнений вирусных инфекций. Взрослые из групп риска в прививочных пунктах могут пройти вакцинацию от COVID-19. Уже более 53 тыс. жителей региона защитились от коронавируса с помощью прививки.