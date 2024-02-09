В Челно-Вершинском районе появился новый передвижной аппарат для УЗИ-диагностики

На новой системе ультразвуковой визуализации прошли диагностику свыше 400 жителей Челно-Вершинского района. Это второй аппарат УЗИ, поставленный в больницу благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Оборудование оснащено новейшим программным обеспечением и множеством датчиков. На нем проводятся исследования органов брюшной полости и малого таза, сердца, сосудов и щитовидной железы.

"Аппарат удобен для обследования пациентов в стационаре, при выезде на дом к пациентам. Также проводим эхокардиографию детям в рамках диспансеризации. У системы высокое качество визуализации. Это позволяет оценить состояние мягких тканей, толщину стенок и объем полостей сердца, движение крови в предсердиях и желудочках", - рассказала врач ультразвуковой диагностики Ирина Куклова.

Результаты исследований хранятся в единой медицинской информационно-аналитической системе. Специалисты обращаются к ним на протяжении всего периода наблюдения, в том числе при проведении телемедицинских консультаций.

Модернизация первичного звена здравоохранения - часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

За последние годы в распоряжение врачей Челно-Вершинской больницы поступили 40 единиц медтехники, в том числе цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс, система эндоскопической визуализации, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма.