Россети потребовали обесточить СПЗ, который передает энергию населению

ПАО "ФСК-Россети" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием ввести полное ограничение режима потребления электроэнергии ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ).

Иску федеральной компании предшествуют многочисленные споры с СПЗ относительно реализации его имущества и погашения долгов. Как следует из решений Арбитражного суда Самарской области, Россети являются крупным кредитором завода с требованием более 681,6 млн рублей. Сумма образовалась из двух договоров: 2017 г. — за передачу энергии по единой национальной электрической сети для собственных нужд СПЗ и 2014 г. — за передачу электроэнергии третьим лицам. При этом ресурс приобретается у ПАО "Самараэнерго".

В списке удовлетворения прав кредиторов федеральная компания находилась на четвертой и пятой позициях. В какой-то момент Россети, а вместе с ними и ССК и "Самараэнерго" решили претендовать на внеочередной порядок погашения долга. В декабре 2023 г. суд вынес решение, которым закрепил компании в четвертой очереди кредиторов.

Вместе с тем Россети оспаривают проведение торгов по продаже электросетевого хозяйства. Сообщение о продаже конкурсный управляющий разместил летом 2023 года. В лот было включено 280 позиций. Начальная цена утверждена в размере 114,9 млн рублей. Подразделение Россетей — ПАО "Россети Волга" планировало участвовать в торгах, но готово было приобрести лишь те объекты, которые относились к электросетевому хозяйству. Компания попросила конкурсного управляющего скорректировать состав лота, исключив из него непрофильные активы на сумму 31,5 млн рублей.

Однако лот был выставлен почти в неизменном виде. Торги состоялись, победителем было признано оренбургское ООО "Афина". Результат не устроил не только "Россети", но и АО "Самарская сетевая компания", которые поспешили заблокировать продажу обеспечительными мерами — запретом на сделку.

Судя по всему, организации выступают основными соперниками в борьбе за электросетевое имущество СПЗ. По мнению ССК, "ПАО "Россети" не должно претендовать на имущество спорного лота № 1, поскольку понизительная подстанция АО "Самарский подшипниковый завод" 110/10 кВ — не входит в круг объектов, обслуживаемых ПАО "Россети" в силу компетенции ФСК".

"Россети Волга", оспаривая положение о порядке продажи имущества СПЗ, заявили о необоснованных барьерах для компании при проведении торгов. "В случае приобретения реализуемых объектов должника в составе единого лота, в собственность ПАО "Россети Волга" поступили бы активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчеризация, распределение электрической энергии, и которые, соответственно, будут являться непрофильными в деятельности общества. Использование в предпринимательской деятельности общества данных активов будет невозможно", — приводит аргументы сторона кредитора.

Пока суд разбирается в правомерности торгов, конкурсный управляющий СПЗ разыграл право на сдачу в аренду спорного имущества. В нем участвовали ПАО "Россети Волга" и ПАО "Самарская сетевая компания". Первый участник предложил почти 200 тыс. руб. в месяц, второй — 120 тыс. рублей. Предпочтение было отдано местной организации. Причиной тому послужило все то же желание Россетей взять лишь профильное имущество и нежелание платить за сопутствующие услуги: охрана, отопление и хозяйственно-бытовые нужды.

В январе 2024 г. самарский арбитраж принял иск ПАО "ФСК-Россети" о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии СПЗ. С аналогичным требованием сетевая компания обращалась летом 2023 г. в московский арбитраж, который переадресовал дело в Самару.

В отзыве на иск банкрот указывает, что само предприятие не является потребителем электроэнергии, но расходует всю потребляемую энергию "исключительно на нужды осуществления сетевой деятельности в интересах третьих лиц".

Напомним, банкротство ОАО "Самарский подшипниковый завод" стартовало в 2017 году. Бенефициаром предприятия называли Александра Швидака. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. К настоящему времени большинство крупных активов СПЗ продано с торгов.