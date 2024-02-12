Посетители музея-галереи "Заварка" узнают о появлении звука в советском кинематографе

В субботу, 17 февраля, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе" (12+). Ее прочитает киновед, кинокритик, исследователь кино, член киноведческой артели 1895.io Максим Семенов.

Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория "Феномены кино". Первая лекция цикла была посвящена феномену немецкого экспрессионизма и мистике в кинематографе. На ближайшей встрече посетители узнают, когда и при каких обстоятельствах появился звук в советском кино.

"Существует мнение, что долгое время кино было исключительно немое и черно-белое, а потом появился звук и все изменил. Насколько эта трактовка верна? Появление "звуковой фильмы" сильно повлияло на восприятие кино во всем мире. Кинематограф перестал быть волшебным царством "электрического сна наяву", как это определял Блок. Любимые актеры заговорили на незнакомых языках, а некоторые профессии ушли в прошлое. И все же изменения шли медленнее, чем нам кажется из начала XXI века. В каждой стране приход звука сталкивался со своими особенностями", - сообщают организаторы.

В момент появления кинематографа уже существовала технология звукозаписи — фонограф. Первые попытки объединить ее с киноаппаратом были предприняты уже в 1894 году Томасом Эдисоном, создавшим кинетофонограф. Первый известный публичный показ звукового фильма прошел в Париже в 1900 году, но он не принес коммерческого успеха. Первым в истории полнометражным кино с синхронной речевой фонограммой считается музыкальный фильм "Певец джаза" (Алан Кросленд, 1927, 6+), созданный по технологии "Вайтафон" со звуком на грампластинке. С появлением конкурентоспособных систем с оптической фонограммой ("Мувитон" и "Фотофон") с хорошим качеством звука, система "Вайтафон" ушла в прошлое.

В СССР работы по созданию собственных систем звукового кино начались в 1926 году. В 1930-м появились первые полнометражные документальные звуковые фильмы "План великих работ" (Абрам Роом, 12+) и "Энтузиазм: Симфония Донбасса" (Дзига Вертов, 12+), а через год была создана первая художественная звуковая кинокартина "Путевка в жизнь" (Николай Экк, 12+). К 1934 году произошел полный переход советского кинопроизводства к звуковому кино.

На лекции Максим Семенов расскажет про особенности прихода звука в советский кинематограф, о сложностях, с которым сталкивался звук на разных этапах своего пути, а также о возможностях, которые появились у режиссеров и сценаристов с появлением речи на экранах.

После лекции пройдет показ фильма "Окраина" (1933, 6+). Этот черно-белый советский художественный фильм режиссера Бориса Барнета снят по мотивам одноименной повести Константина Финна в жанре военной драмы. Действия происходят в 1914 году в небольшом городке на окраине дореволюционной России, где размеренная жизнь простых людей меняется с началом Первой мировой войны. В 1934 году фильм получил главный приз на Втором Венецианском международном кинофестивале.

Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.