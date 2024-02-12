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Музыка Культура

Самарская кирха приглашает на органный концерт "Дух свободы"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 февраля, в 15:00 и 18:00, в Самарской кирхе пройдет органный концерт "Дух свободы" (6+).

Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины Санкт-Петербурга Андрей Коломийцев.

В программе произведения Георга Муффата, Луи Куперена, Пабло Бруна, Доменико Скарлатти, Абрахама ван ден Керкховена, Алессандро Польетти, Иоганна Себастьяна Баха. Слушателей ждут шедевры органной музыки от эпохи Возрождения до высокого барокко, музыкальные эксперименты и вызовы, свобода, выражение которой давало возможность развития музыки последующих эпох.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров).

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