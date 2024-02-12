Самарская кирха приглашает на органный концерт "Дух свободы"

В воскресенье, 25 февраля, в 15:00 и 18:00, в Самарской кирхе пройдет органный концерт "Дух свободы" (6+).
Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины Санкт-Петербурга Андрей Коломийцев.
В программе произведения Георга Муффата, Луи Куперена, Пабло Бруна, Доменико Скарлатти, Абрахама ван ден Керкховена, Алессандро Польетти, Иоганна Себастьяна Баха. Слушателей ждут шедевры органной музыки от эпохи Возрождения до высокого барокко, музыкальные эксперименты и вызовы, свобода, выражение которой давало возможность развития музыки последующих эпох.
Вход: 400 руб. и 250 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!