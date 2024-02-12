По факту пожара в тольяттинском ресторане "Небо" возбудили уголовное дело

В Тольятти правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в ресторане "Небо". Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, около 23:00 10 февраля начался пожар в панорамном ресторане на Автозаводской набережной. В результате пострадали два человека. По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").