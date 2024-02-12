Страховой Дом ВСК провел форум лидеров для сотрудников компании

Страховой Дом ВСК провел ежегодный форум лидеров — он состоялся 10 февраля в головном офисе компании в Москве. В мероприятии, приуроченном к 32-летию ВСК, приняли участие топ-менеджмент страховщика, руководители региональных подразделений, а также приглашенные спикеры — ведущие коучеры, специалисты в области стратегического планирования, спортсмены.

Перед сотрудниками ВСК выступили три спикера — международный эксперт в области маркетинговых и коммерческих стратегий Гаррет Джонстон, бизнес-тренер, эксперт в области развития корпоративной культуры Марк Кукушкин и бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно. Гаррет Джонстон, международный эксперт, экс-консультант по стратегическому маркетингу ведущих отечественных корпораций рассказал, как компания может достичь долгосрочной конкурентоспособности за счет понимания потребностей и клиентов, и партнеров, зачем вообще бизнесу быть клиентоцентричным, как данный подход способствует росту эффективности.

Во второй части форума другой приглашенный эксперт — консультант по лидерству и работе с командой Марк Кукушкин — рассказал участникам семинара про ключевые аспекты личной эффективности и эффективности команды. Он также рассказал о том, как специалисту научиться повышать собственную продуктивность, быстро принимать правильные решения, расставлять приоритеты, и при этом быть лидером, мотивирующим команду на достижения.

В завершении мероприятия Владимир Алекно, выдающийся тренер мужской сборной по волейболу, который сумел привести спортсменов к победе на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, поделился собственным опытом мотивации команды. Тренер рассказал, как объединять людей ради единых целей, вселять уверенность, научить работать под давлением внешних обстоятельств, достигая выдающихся результатов.

"В этом году наша компания отмечает 32 года с момента основания. Сегодня ВСК — это крупнейший в стране страховщик, команда профессионалов, которой удается на высококонкурентном рынке достигать отличных финансовых результатов. Наши результаты — это заслуга каждого сотрудника — от менеджера по продажам или специалиста call-центра до регионального директора, это постоянная мотивация команды на непрерывное обучение и саморазвитие. Накопленный опыт позволяет нам уверенно принимать вызовы и предлагать выгодные и удобные продукты и сервисы для наших клиентов, внедрять новые цифровые технологии и методы Искусственного интеллекта. Амбициозность и нацеленность на результат нашей команды позволяет не просто справиться со всеми сложностями, но и преумножить достижения компании", — отметил Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.