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Экономическая политика Экономика и бизнес

Промпроизводство в Самарской области по итогам года выросло на 9,2%

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем промышленного производства в Самарской области по итогам 2023 г. вырос на 9,2%. Такие данные приводятся в годовом докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона.

Наибольший рост показали обрабатывающие производства - 20,4%. В частности, "производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" выросло на 82,9%. В этой категории внушительные показатели продемонстрировали производители подшипников - рост в 7,1 раза. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 71,6%, красок и лаков - на 76,1%.

Другой "взрывной" сферой стало производство спецодежды - объемы выросли в 3,1 раза.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 11,6%, площадь введенных многоквартирных жилых домов - на 3% (а вот с учетом индивидуальной застройщики - падение на 5,8%), оборот розничной торговли - на 8,21%, оборот общепита - 19,51%.

Из крупных отраслей падение показало только сельское хозяйство - на 5,5%. Здесь, очевидно, сказалась база рекордного урожая 2022 г. - валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2023 г., по предварительным данным, на 25,6% ниже (2,719 млн т).

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