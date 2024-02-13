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Музыка Культура

Симфонический оркестр Самарской филармонии выступит в Москве

МОСКВА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 февраля в концертном зале им. П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии при поддержке правительства Самарской области состоится концерт Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. Солист — народный артист РФ, кавалер Ордена Почетного легиона Вадим Репин (скрипка).

Академический симфонический оркестр Самарской филармонии — гордость и визитная карточка губернии. Высокий профессионализм музыкантов позволяет выступать артистам на ведущих музыкальных площадках страны.

"Выступление на прославленной московской сцене очень почётно и ответственно. Гастроли оркестра под руководством талантливого дирижера Дениса Власенко в одном из лучших концертных залов Москвы — особый знак, подтверждающий высокий уровень мастерства наших музыкантов. И пусть выступление на московской сцене подарит нашему коллективу еще больше поклонников", — отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

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