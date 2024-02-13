Симфонический оркестр Самарской филармонии выступит в Москве

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14 февраля в концертном зале им. П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии при поддержке правительства Самарской области состоится концерт Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.