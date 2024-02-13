Симфонический оркестр Самарской филармонии выступит в Москве

14 февраля в концертном зале им. П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии при поддержке правительства Самарской области состоится концерт Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. Солист — народный артист РФ, кавалер Ордена Почетного легиона Вадим Репин (скрипка).
Академический симфонический оркестр Самарской филармонии — гордость и визитная карточка губернии. Высокий профессионализм музыкантов позволяет выступать артистам на ведущих музыкальных площадках страны.
"Выступление на прославленной московской сцене очень почётно и ответственно. Гастроли оркестра под руководством талантливого дирижера Дениса Власенко в одном из лучших концертных залов Москвы — особый знак, подтверждающий высокий уровень мастерства наших музыкантов. И пусть выступление на московской сцене подарит нашему коллективу еще больше поклонников", — отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!