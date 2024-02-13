Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности и цифровому этикету на платформе "Ростелеком. Лицей"

Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал серию уроков о важности безопасного взаимодействия с digital-средой для детей и подростков "Цифровое просвещение". Курс поможет школьникам повысить уровень цифровой грамотности и разобраться в особенностях общения в интернете.
Программа курса включает разделы "Кибербезопасность" и "Цифровой этикет", которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Раздел "Кибербезопасность" состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги "Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете" Ольга Лукинова.
Курс предназначен для школьников 5–11 классов. Особенность "Цифрового просвещения" заключается в том, что часть материала школьникам рассказывают их сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.
Развивающий курс для платформы "Лицей" от "Ростелекома" стал продолжением проекта "Уроки цифрового просвещения", организованного мобильным оператором Tele2 и петербургским образовательным пространством "Академия цифровых технологий". В Санкт-Петербурге для школьников, их родителей и педагогов также проходили офлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Доступный интернет несет в себе не только безграничные возможности, но и множество киберугроз, поэтому важно соблюдать правила безопасности и пользоваться ресурсами сети с умом. Курс "Цифровое просвещение" поможет ребятам быстро и легко разобраться во многих вопросах кибербезопасности. Мы знаем, что обучающие материалы для подростков должны быть интересными, вовлекающими и простыми для понимания. Именно поэтому в роли экспертов и монтажеров контента выступили сами школьники. Благодаря их участию уроки получились увлекательными, полезными и легко запоминающимися".
Эдуард Колесников, директор ГБНОУ "Академия цифровых технологий":
"Создавая цифровые уроки, мы отталкивались от насущной проблемы: множество детей и подростков не знают, как безопасно общаться в сети, соблюдая нормы поведения и не раскрывая свои данные. При этом активное использование интернета начинается в очень раннем возрасте, а доступ к гаджетам почти не ограничен. В Академии цифровых технологий мы провели несколько масштабных очных лекций, посвященных кибербезопасности и цифровому этикету, и решили, что тема будет актуальна не только для наших учеников, но и для более широкой аудитории. Совместная работа со специалистами из Tele2 помогла создать классные и красивые ролики, которые доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ. Уверен, что цифровые уроки будут полезны не только для школьников, но и для их родителей и педагогов".
Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)