Самарская область привлекла гранты на 250 млн рублей от Агентства по технологическому развитию

Агентство по технологическому развитию определило очередного победителя конкурса по программе грантовой поддержки. Победителем стало тольяттинское АО "Супер-Автохолдинг", которое будет разрабатывать конструкторскую документацию на два вида комплектующих для нужд АО "АвтоВАЗ".

Ранее победителем конкурса стал Самарский государственный технический университет, который прошел квалификацию со стороны АНО "АТР" в качестве разработчика комплектующих изделий. Таким образом, объем грантовой поддержки, выделенной АНО "АТР" в регион на реализацию проектов, составил более 250 млн рублей.

При этом общий объем финансирования по заявкам потребителей из Самарской области достиг 590 млн рублей.

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются в том числе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию губернатора Дмитрия Азарова.

"Предприятия Самарской области привлекают не только региональные меры поддержки. Мы оказываем им необходимое содействие в подборе и подготовке заявок для получения инструментов федеральных институтов развития, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Достижение технологического суверенитета страны невозможно без фундаментальных инжиниринговых разработок. Чтобы наладить выпуск комплектующих, в которых нуждаются производства, в первую очередь необходима конструкторская документация. И программы Агентства по технологическому развитию значительно ускоряют работу по ее созданию".

Напомним, АТР входит в Группу ВЭБ.РФ и является оператором грантовой программы поддержки обратного инжиниринга, действующей в России для стимулирования разработки конструкторской документации. Агентство выделяет российским компаниям гранты до 100 млн рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности в рамках импортозамещения.

Благодаря программе поддержки будет сформирована всероссийская "библиотека" документации для серийного выпуска критически важных комплектующих, к которой смогут обращаться заинтересованные российские производители.

В настоящее время от Самарской области в рамках программы поддержки обратного инжиниринга АНО "АТР" квалифицировано 7 организаций в качестве исполнителей — разработчиков конструкторской документации, которые могут претендовать на получение грантов, и 12 организаций — производителей, которые могут производить критически важные комплектующие по разработанной конструкторской документации.

В 2022 году управляющая компания технопарка "Жигулёвская долина" стала региональным партнером АНО "АТР".

"Технопарк "Жигулевская долина" выступает точкой сбора федеральных и региональных мер поддержки для инновационного бизнеса, — прокомментировал руководитель "Жигулевской долины" Александр Сергиенко. — Здесь работает региональное представительство Фонда содействия инновациям, технопарк является одним из ключевых регоператоров Фонда Сколково. Сотрудничество с Агентством по технологическому развитию открывает новые возможности для разработчиков проектной документации. Мы готовы информировать местных производителей о программах АТР, оказывать им консультационную поддержку".