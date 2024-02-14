16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область привлекла гранты на 250 млн рублей от Агентства по технологическому развитию Промпроизводство в Самарской области по итогам года выросло на 9,2% В Тольятти продают похоронное бюро "Инвестор" не смог отбиться от налогов за квартиры в отеле Lotte Суд освободил от самозахвата участки в районе KIN.UP

Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область привлекла гранты на 250 млн рублей от Агентства по технологическому развитию

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Агентство по технологическому развитию определило очередного победителя конкурса по программе грантовой поддержки. Победителем стало тольяттинское АО "Супер-Автохолдинг", которое будет разрабатывать конструкторскую документацию на два вида комплектующих для нужд АО "АвтоВАЗ".

Ранее победителем конкурса стал Самарский государственный технический университет, который прошел квалификацию со стороны АНО "АТР" в качестве разработчика комплектующих изделий. Таким образом, объем грантовой поддержки, выделенной АНО "АТР" в регион на реализацию проектов, составил более 250 млн рублей.

При этом общий объем финансирования по заявкам потребителей из Самарской области достиг 590 млн рублей.

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются в том числе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию губернатора Дмитрия Азарова.

"Предприятия Самарской области привлекают не только региональные меры поддержки. Мы оказываем им необходимое содействие в подборе и подготовке заявок для получения инструментов федеральных институтов развития, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Достижение технологического суверенитета страны невозможно без фундаментальных инжиниринговых разработок. Чтобы наладить выпуск комплектующих, в которых нуждаются производства, в первую очередь необходима конструкторская документация. И программы Агентства по технологическому развитию значительно ускоряют работу по ее созданию".

Напомним, АТР входит в Группу ВЭБ.РФ и является оператором грантовой программы поддержки обратного инжиниринга, действующей в России для стимулирования разработки конструкторской документации. Агентство выделяет российским компаниям гранты до 100 млн рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности в рамках импортозамещения.

Благодаря программе поддержки будет сформирована всероссийская "библиотека" документации для серийного выпуска критически важных комплектующих, к которой смогут обращаться заинтересованные российские производители.

В настоящее время от Самарской области в рамках программы поддержки обратного инжиниринга АНО "АТР" квалифицировано 7 организаций в качестве исполнителей — разработчиков конструкторской документации, которые могут претендовать на получение грантов, и 12 организаций — производителей, которые могут производить критически важные комплектующие по разработанной конструкторской документации.

В 2022 году управляющая компания технопарка "Жигулёвская долина" стала региональным партнером АНО "АТР".

"Технопарк "Жигулевская долина" выступает точкой сбора федеральных и региональных мер поддержки для инновационного бизнеса, — прокомментировал руководитель "Жигулевской долины" Александр Сергиенко. — Здесь работает региональное представительство Фонда содействия инновациям, технопарк является одним из ключевых регоператоров Фонда Сколково. Сотрудничество с Агентством по технологическому развитию открывает новые возможности для разработчиков проектной документации. Мы готовы информировать местных производителей о программах АТР, оказывать им консультационную поддержку".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3