В Самарской области проходит патриотический фестиваль бардовской песни в поддержку СВО

В регионе проходит масштабный патриотический фестиваль бардовской песни "Za Победу". На протяжении двух недель на 20-ти площадках состоятся концерты коллективов литературно-музыкального проекта "Едем на Донбасс!", военно-патриотического проекта "Победа" клуба Валерия Грушина, Самарских патриотических клубов.

Идея проекта родилась в прошлом году во время гала-концерта на Грушинском фестивале. Одной из популярных площадок фестиваля стала военно-патриотическая сцена "Za Победу": здесь выступили сотни артистов из разных уголков нашей страны, зрителями стали более 3000 человек. Когда полковник запаса Михаил Калинкин выступил с песней "Нам нужна одна победа" из кинофильма "Белорусский вокзал", зрители на горе встали и пели вместе с ним. Стало очевидно: в обществе есть запрос на патриотическую песню, есть потребность в проведении таких патриотических мероприятий.

"И сегодня мы хотим поблагодарить нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку этого уникального фестиваля. Это наша национальная аутентичность. Это песенный материал, который поддерживает идею защиты нашей Родины с помощью художественных средств, которые у каждого свои", — отметил заместитель руководителя центрального правления десантников России по патриотическому воспитанию Михаил Калинкин. Также он являлся первым руководителем военно-патриотической сцены "Победа" Грушинского фестиваля, которая уже в течение 20 лет ежегодно разворачивается на поляне, а сегодня приобретает новое звучание.

В фестивале "Za Победу" принимают участие самодеятельные артисты из Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода и Санкт-Петербурга. В их числе — военнослужащие, ветераны боевых действий и члены их семей, члены ветеранских и общественных организаций, студенты колледжей и вузов, учащиеся общеобразовательных учреждений, творческие коллективы Самарской области, волонтеры. Со сцены звучат поэтические и песенные произведения, посвященные приверженности идеалам служения Отечеству.

"Но патриотизм — это не только военная песня, это и песня о любви к Родине, о любви к своей стране, о любви к маме, к женщине, к детям, к природе, к малой Родине, к жизни", — пояснил руководитель патриотического фестиваля бардовской песни "Za Победу" Алексей Халитов.

Один из участников фестиваля — Сергей Кузнецов. Когда-то он служил в Афганистане. Рассказывает, в трудные минуты ему всегда помогала песня. Сначала он подбирал на гитаре чужие, потом стал писать свои композиции, часто основанные на реальных событиях. Сегодня его произведения помогают бойцам на передовой, вдохновляют их на подвиги, заставляют двигаться вперед к главной цели — к Победе.

"Много общаюсь с ребятами, которые защищают нашу Родину в зоне СВО, после таких встреч часто рождается что-то новое, и начинаешь писать", — говорит Сергей.

Первые концерты авторов-исполнителей уже прошли в военном госпитале и санатории, в клубе 15-й Александрийской бригады, образовательном центре, школах, медицинском колледже. Искреннее желание помогать, делиться своим теплом, словами поддержки охватило сегодня всех неравнодушных жителей страны. Частицу своей души люди вкладывают в доброе дело, плетя маскировочные сети, изготавливая защитную одежду, передавая бойцам на передовую окопные свечи, печи-буржуйки, полевые бани, сухие борщи.

"Хочется всем рассказать и показать: смотрите, что мы делаем, смотрите какая у нас Великая Россия. Мы поддерживаем наших бойцов. И мы очень благодарны тем людям, которые к нам сегодня приехали. Ведь они дают веру и надежду на Победу", — рассказывает студентка Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Елизавета Хазова.

Сильные, цепляющие фотокадры с передовой о том, как наши бойцы отважно защищают рубежи нашей Родины, представлены на историко-патриотической экспозиции фотографий военного журналиста Артура Маливанчука "55 горячих мгновений". Она также работает на всех площадках, где проходят концерты в рамках фестиваля.

В планах участников патриотического фестиваля — выступления в Отделении социального фонда по Самарской области, Культурно-досуговом центре "Тандем" села Дубовый Умет, в ДКиТ "Автоград" в Тольятти, в Культурном центре Самарского государственного технического университета, в Самарском колледже сервисных технологий, Самарском кадетском корпусе МВД России, в СКО "Соцкульбыт-АвтоВАЗ" в поселке Прибрежный. Завершится фестиваль гала-концертом 23 февраля.