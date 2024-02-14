Юные самарцы получают помощь в обновленном подразделении областной детской больницы

Новый консультативно-диагностический центр разместился в современном здании, возведенном благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Развитие системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
В подразделении сосредоточены возможности для оказания плановой консультативной помощи детям с различными патологиями. Здесь ведут амбулаторный прием врачи-неврологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, хирурги, травматологи, аллергологи, гастроэнтерологи и другие специалисты узкого профиля. Ежедневно помощь получают порядка 300 юных пациентов.
Детская больница активно переходит на электронный медицинский документооборот. Все врачи учреждения ведут электронные медицинские карты пациентов, более 95% формируют и регистрируют электронные медицинские документы, которые поступают в личные кабинеты пациентов (или их родителей) на портале Госуслуг. За 2023 год специалисты учреждения провели порядка 4 тысяч телемедицинских консультаций. Выписано 2400 электронных рецептов.
"Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в учреждение поставлено новое оборудование — магнитно-резонансный томограф, 2 рентгенологических комплекса, УЗИ аппараты, видеоэндоскопическая стойка и 2 видеогастроскана, комплекс для лечения ЛОР заболеваний, наркозные аппараты и другая медтехника", — рассказала главный врач больницы Ольга Галахова.
Также проведен ремонт под установку высокотехнологичного оборудования. Обновлена входная группа центрального корпуса, в том числе отремонтирована дорога, крыльцо, установлен пандус для маломобильных граждан.
Возведен модульный корпус клинико-диагностического центра. За время работы врачи центра провели более 2700 консультаций.
Проведен ремонт в поликлиническом отделении, внедрены принципы "бережливого производства".
Кроме того, поставлены 5 автомобилей для оказания неотложной помощи и 2 автомобиля для паллиативной службы.
За 5 лет коллектив областной детской больницы пополнили 61 врач и 31 медицинская сестра. Среди молодых докторов есть и семейные пары, которые работают в стационаре и в поликлиническом отделении.
"Областная детская больница имени Н. Н. Ивановой — это база детского здравоохранения нашего региона, в ней сосредоточены многие специализированные службы. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" многое удалось сделать для юных пациентов и медработников. Прорабатываем вопросы и дальнейшего развития, в том числе, в этом году начнется строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе. Безусловно, успехи в лечении и сохранении здоровья маленьких пациентов невозможны без усердной работы всего коллектива. Благодарю каждого сотрудника учреждения и желаю дальнейшей продуктивной работы", — отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.
В завершении встречи врио замминистра вручил ведомственные награды сотрудникам детской больницы.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас