Юные самарцы получают помощь в обновленном подразделении областной детской больницы

Новый консультативно-диагностический центр разместился в современном здании, возведенном благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Развитие системы здравоохранения в Самарской области ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

В подразделении сосредоточены возможности для оказания плановой консультативной помощи детям с различными патологиями. Здесь ведут амбулаторный прием врачи-неврологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, хирурги, травматологи, аллергологи, гастроэнтерологи и другие специалисты узкого профиля. Ежедневно помощь получают порядка 300 юных пациентов.

Детская больница активно переходит на электронный медицинский документооборот. Все врачи учреждения ведут электронные медицинские карты пациентов, более 95% формируют и регистрируют электронные медицинские документы, которые поступают в личные кабинеты пациентов (или их родителей) на портале Госуслуг. За 2023 год специалисты учреждения провели порядка 4 тысяч телемедицинских консультаций. Выписано 2400 электронных рецептов.

"Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в учреждение поставлено новое оборудование — магнитно-резонансный томограф, 2 рентгенологических комплекса, УЗИ аппараты, видеоэндоскопическая стойка и 2 видеогастроскана, комплекс для лечения ЛОР заболеваний, наркозные аппараты и другая медтехника", — рассказала главный врач больницы Ольга Галахова.

Также проведен ремонт под установку высокотехнологичного оборудования. Обновлена входная группа центрального корпуса, в том числе отремонтирована дорога, крыльцо, установлен пандус для маломобильных граждан.

Возведен модульный корпус клинико-диагностического центра. За время работы врачи центра провели более 2700 консультаций.

Проведен ремонт в поликлиническом отделении, внедрены принципы "бережливого производства".

Кроме того, поставлены 5 автомобилей для оказания неотложной помощи и 2 автомобиля для паллиативной службы.

За 5 лет коллектив областной детской больницы пополнили 61 врач и 31 медицинская сестра. Среди молодых докторов есть и семейные пары, которые работают в стационаре и в поликлиническом отделении.

"Областная детская больница имени Н. Н. Ивановой — это база детского здравоохранения нашего региона, в ней сосредоточены многие специализированные службы. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" многое удалось сделать для юных пациентов и медработников. Прорабатываем вопросы и дальнейшего развития, в том числе, в этом году начнется строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе. Безусловно, успехи в лечении и сохранении здоровья маленьких пациентов невозможны без усердной работы всего коллектива. Благодарю каждого сотрудника учреждения и желаю дальнейшей продуктивной работы", — отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.

В завершении встречи врио замминистра вручил ведомственные награды сотрудникам детской больницы.