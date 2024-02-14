В Самарской области 22,3 тыс. матерей получили услуги по родовому сертификату в 2023 году

В 2023 г. более 22,3 тыс. будущих матерей и детей в Самарской области получили услуги по родовым сертификатам. Региональное отделение СФР направило медицинским организациям более 222,6 млн руб. за оказанные услуги, предоставленные в связи с беременностью и рождением детей.
Родовый сертификат - это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, наблюдения во время и после беременности, а также для медосмотров ребенка первого года жизни. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.
"Документ призван обеспечить каждой беременной и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов", - отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Родовый сертификат подтверждает, что женщина получила медицинскую помощь во время беременности, родов и в послеродовой период. Документ позволяет медицинским учреждениям, которые наблюдали ее, получить выплаты из СФР.
Найти сертификат можно в личном кабинете на портале "Госуслуги" после того, как медучреждение его сформирует.
Если же будущая мама наблюдается на платной основе, то родовый сертификат не формируется. Оплате подлежат услуги, оказанные медицинскими организациями только в рамках ОМС.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас