Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru покажет все эпизоды сериала "ГДР" 16 февраля

В столичном кинотеатре "Каро Октябрь" прошла премьера 14-серийного шпионского детектива "ГДР". Проект создан кинокомпанией "‎Всемирные Русские Студии"‎ совместно с "НМГ Студией" и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнит линейку Wink Originals. 16 февраля подписчикам Wink.ru станут доступны сразу все серии проекта, а с 26 февраля сериал начнет выходить на НТВ.

Масштабный политический триллер представили актеры сериала Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш, Кирилл Зайцев, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, Евгений Коряковский, Сергей Жарков, а также режиссер Сергей Попов и продюсер Юрий Сапронов. Среди гостей премьерного показа были Петр Толстой, Фёдор Бондарчук, Тина Канделаки, Денис Симачев, Нонна Гришаева, Анна Котова, Артем Аксененко, Андрей Золотарев, Владислав Ветров, Владимир Канухин, Дарья Руденок, Карина Нигай, Антон Лаврентьев, Елена Николаева, Александр Лойе, Лина Ли и многие другие.

Фото с премьеры

"Wink.ru начинает год премьер с масштабного проекта в жанре шпионского детектива-триллера, в котором есть всё, что свойственно этому жанру: и погони, и перестрелки, и политические интриги, и роковые женщины, и тайны. Вместе с нашими партнерами по этому проекту — ИРИ, "НМГ Студией" и НТВ — ранее мы выпустили "Слово пацана. Кровь на асфальте". И эти сериалы объединяет не только партнерство, но и время действия — самый конец 1980-х годов, время болезненных исторических перемен. И очень интересно посмотреть на события 35-летней давности с таких разных точек зрения", — сказал на премьере генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.

"После успеха проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" это первый большой проект от студии НМГС на платформе Wink. Мы также очень гордимся сотрудничеством с кинокомпанией "Всемирные Русские Студии" и Юрием Сапроновым, мы знаем друг друга тысячу лет, но получилось поработать только в этом году", — прокомментировал генеральный продюсер "НМГ Студии" Фёдор Бондарчук.

"Большое спасибо создателям за то, что обратили внимание именно на этот непростой исторический период. Уверен, что после этого сериала многие вспомнят о том, что такое ГДР, захотят погрузиться в историю и изучить события того времени. Мы в ИРИ надеемся, что таких проектов будет больше", — отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

"Это ещё один наш совместный проект с Wink.ru и ИРИ, который показывает конец 80-х — "Слово пацана", действие которого происходит в Казани, и "ГДР", сюжет которого разворачивается в Москве и Берлине. Для меня, как для человека, который помнит то время, было важным показать его максимально точно, быть достоверным в каждой мелочи — и нам это удалось. В основу "ГДР" легли реальные исторические события. Да, в нем есть художественный вымысел — это неизбежно для того, чтобы зрителю было интересно наблюдать за происходящим на экране. Я продюсировал много проектов и с уверенностью могу сказать — такого качества экшена, приключений, трюков, детектива еще не было. Была проделана колоссальная работа, и я благодарен всем тем, кто два года создавал этот большой проект. Уверен, что наше кино будет одинаково интересно всем — и тем, кто помнит то время, и молодому поколению, которое хочет понять свою историю и разобраться, что происходило почти 40 лет назад", — подчеркнул генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

События в сериале разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процесс распада прежних правил игры и военно-политических союзов сметает все на своем пути. Главный герой — капитан КГБ Нечаев, который возвращается в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ. Это несложное задание — только завязка большой истории, которая будет развиваться в Берлине. Накануне исчезновения ГДР с политической карты там схлестнутся разведки всего мира, на кону — архивы Штази и судьбы сотен тысяч людей.

Съемки "ГДР" проходили в Москве, Калининградской области и Выборге, где архитектура позволяла воссоздать Восточный Берлин того времени, а также в самом Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.