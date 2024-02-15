В Самарской области на 27% за неделю выросла заболеваемость коронавирусом

В Роспотребнадзоре по Самарской области сообщили, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения составил 31,1, что на 27,3% выше, чем неделей ранее.

Также в ведомстве отметили, что в период с 5 по 11 февраля в регионе увеличилось количество заболевших ОРВИ: всего было зарегистрировано 16956 случаев, показатель на 10 тыс. населения составил 54,0,что выше эпидпорога на 27%.

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 64,1%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 38,6%, 3-6 лет на 36,4%, 7-14 лет на 3,8%", - отмечается в сообщении. - В сравнении с предыдущей неделей был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,6%".